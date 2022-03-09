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他剝皮蛋驚見長滿「詭異雪花」！內行一看秒嗨翻：是極品

▲皮蛋味道鮮美，是許多人喜愛的小菜、配菜之一。（示意圖／取自Shutterstock）
▲皮蛋味道鮮美，是許多人喜愛的小菜、配菜之一。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 09:19:25

皮蛋味道鮮美，是許多人喜愛的小菜、配菜之一，就有一名網友在網路上表示，近日他在吃皮蛋時，看到皮蛋上有詭異雪花紋，上網查才發現是極品，感到很驚奇，貼文曝光後，立即出現內行人解密：「我印象中這是氨基酸鹽結晶，叫做松花紋，如果有松花紋的話代表它品質好～」 

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該名網友在Dcard中貼文，他表示第一次看到皮蛋上有雪花圖案，以為是壞掉了，上網查才發現原來是皮蛋界的極品，「雖然很漂亮，但仔細看還是有點密集恐懼」，也坦言在味道上吃不出差異。 

▲皮蛋開出來的雪花就是氨基酸鹽的「結晶體」，因此民眾可以安心食用。（圖／shutterstock）
▲近日網友在吃皮蛋時，看到皮蛋上有詭異雪花紋，上網查才發現是極品。（示意圖／shutterstock）
貼文一出，網友紛紛留言，「雖然是極品，但當下看到真的⋯」、「松花皮蛋很讚又漂亮」、「好美…真的會密集恐懼症」、「我印象中這是氨基酸鹽結晶，叫做松花紋，如果有松花紋的話代表它品質好～話說我覺得這很像雪花很美耶」、「真的很好吃」、「好吃我都買標榜松花的，每顆都松花」、「好漂亮！菜市場賣的很多都長這樣」。 

也有網友透露糗事，「我之前都以為壞掉，丟掉好幾顆」、「之前第一次拿到這個，我以為壞掉就丟了，丟完才上網查」、「天啊我每次都挖掉或直接丟掉欸」、「我大嫂之前也把我媽剛買回來的一袋松花皮蛋丟掉」。（編輯：賴禹妡） 

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