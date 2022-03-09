吃鐵板燒最無法接受？老饕遇「這衰事」必發火：會想翻桌
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，不過在用餐時，多多少少會遇到一些「鳥事」打壞興致，有網友就詢問「大家最不能接受的是什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-09 23:15:36
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提到，自己從小到大吃鐵板燒時，總有一件事令他難以接受，就是「長輩們在點餐時，會要求每個人都點不一樣的東西，再要求師父平均分給每個人」，但他根本不想吃海鮮和羊肉，甚至透露「長大後，父母還是會搞這招」。
貼文一出，網友紛紛回應「這樣要求太為難人了吧」、「這什麼鬼點餐法」、「哪有人鐵板燒這樣吃啦」、「花錢就當大爺，亂搞一通」、「辛苦師傅了」、「樓主也太可憐，自己想吃的被分出去，還被逼吃不想吃的」。
不過，提到大家最無法接受的事，眾人最多點名的是「菜量分配不均」，「有人跟自己點一樣的肉一起炒，結果我分到的肉比較少」、「看到隔壁高麗菜比我多就火大」、「有時菜炒好幾個人的，然後你排在最後份量爆少」、「遇過那種直接少旁邊一半的，師傅累了嗎」。（編輯：張志浩）