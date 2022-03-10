全家「新改變」偷上路！客抓包全愣 店員眼神死：更煩躁
台灣超商密集度極高，路上隨處可見便利商店的身影，而店內不僅販賣多樣商品，也會提供便利服務，成為民眾日常生活中不可或缺的一部份。不過，就有一名網友發現全家便利商店的最新改變，隨即引來眾人分享「連店員都煩躁了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 19:09:58｜2022-03-10 19:30:13
原PO於PTT CVS板上發文，表示自己錄下了一段全家新的開門音樂，但他坦言「原本的等楞惹愣等愣、等愣惹惹扔的開門聲蠻有辨識度的呀！換成這樣好小聲，辨識度也沒有很明確」。
貼文一出，隨即引來眾人熱烈討論，「原本的比較洗腦」、「真的假的沒發現！」、「昨天消費時有聽到，我反而覺得太大聲，很想問店員聽一整天會不會很煩躁」、「舊的太經典，新的會覺得彆扭」、「我家這邊的全家還新舊並存，一次開門兩種音樂」。
不僅如此，還有人分享店員看法，「我去的店，大夜跟我說他聽了一整晚，快被吵死」；甚至在另一篇PTT貼文中，也有網友偷偷透露「聽到店員說新鈴聲讓人覺得很煩躁，是不是比舊版長的關係XD」。
但也有人提出不同見解，認為「剛剛去全家有發現，覺得可愛」、「音樂超棒，全家屌打」、「全家鈴聲都會有期間限定版本，之前有聽過人聲的，覺得很有趣」、「比較小聲，比較有節奏，還挺不賴的。」（編輯：陳雅雲）