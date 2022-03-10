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鼎泰豐點哪一道菜最虧？內行答案「出乎意料」：根本盤子

▲有一名網友分享，鼎泰豐點了最虧的菜色，而掀起眾人討論。（示意圖／翻攝Din Tai Fung 鼎泰豐臉書）
▲有一名網友分享，鼎泰豐點了最虧的菜色，而掀起眾人討論。（示意圖／翻攝Din Tai Fung 鼎泰豐臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 22:22:15

台灣餐飲品牌「鼎泰豐」享譽國際，其靠著一道小籠包打出知名度，且不僅外國人愛吃，就連台灣民眾也相當喜愛。不過，就有一名網友分享鼎泰豐內點了最虧的菜色，而掀起眾人討論。

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原PO於PTT八卦版上詢問，認為鼎泰豐的高麗菜、空心菜、A菜等一道都要200元以上，但份量和一般小吃店差不多，「而且炒青菜的技術門檻也不會很高，價格卻是一般外面小吃店的4倍up」。因而讓他好奇「真的有人會去鼎泰豐點炒青菜嗎？有沒有去鼎泰豐點炒青菜的人是財富自由的卦？」

▲網友好奇詢問「去鼎泰豐點炒青菜是財富自由嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「去鼎泰豐點炒青菜是財富自由嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一出，就引來不少網友表示，「盤子和外國觀光客吃的」、「財富自由都吃蝦仁豆苗」、「是，4倍價格真的太盤」、「真的很盤」、「點豆苗的應該才盤」、「我上次點豆苗，一盤400」。

不過，也有一票老饕反而現身大讚，指出「調味恰到好處明明份量也不少，冬天必點炒菠菜」、「鼎泰豐的炒青菜真的特別好吃啊」、「份量還好阿？不算少，想吃會點」、「腐皮菠菜超好吃的好嗎」。

甚至有人比較其他店面價格，解釋「大間一點的中餐館也是200起跳，貴在哪」、「現在熱炒店炒青菜也是120-150」、「吃過60一盤的炒青菜，跟200一盤的完全不同，去那邊吃個飯想吃就點啊，很奇怪嗎」。（編輯：陳雅雲）

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