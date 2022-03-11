Pan Piano尺度太大遭嗆！網揭「驚人內幕」：根本擋不住
高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有突破307萬人訂閱，而常常在影片中角色扮演各種動漫人物的她，最近上傳新片卻反倒遭到動漫迷不滿，認為她這次裸露的太過火，反而沒有學到精髓，嗆聲是在「褻瀆動漫人物」，不過卻有內行網友提到「只有錢才是真的好嗎....脫成那樣還不是賺翻」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 08:01:41｜2022-03-11 08:17:15
《NOWnews》日前報導，有網友在Dcard貼文提到，Pan Piano因為穿著妖嬈而走紅，自己平常也常欣賞她的各種Cosplay，可是這次她裝扮成《進擊的巨人》中米卡莎一角的模樣讓她相當火大，認為想還原角色穿少一點沒問題，可米卡莎於動畫中並無此類裝扮，「這次也太不尊重了吧，米卡莎在我心中已經很可憐了，是不能這樣隨便褻瀆的角色」。
眾多網友贊同原PO的看法，認為Pan Piano並沒有尊重米卡莎這個角色「認真的cos文化是不能接受這種明顯跟角色差太多的風格吧…不知道有沒有cos圈的出來噴」、「立馬按了個倒讚」、「巨人跟露奶真的是最遙遠的距離……」、「我也覺得對角色很不尊重= =」、「米卡莎不會穿這樣好嗎」。
不過值得一提的是，PTT也同樣針對此事討論，但卻有不同網友提出看法認為「Pan Piano已經定位在那裡了好嗎？那些追蹤她的粉絲就是想看這些......這種風格觀看數根本擋不住，什麼都不重要，只有真的賺到的錢才是真的」，並且將小P的驚人收益公開，只見她單月YouTube廣告聯盟收入有68.46萬元，單影片估計外部合作收入則有20.46萬元，相當可觀。
而《NOWnews》記者今日也實際到「noxinfluencer.com」網站數據查詢，發現小P近一個月的粉絲數共增加4萬人，觀看數增加866.12萬次，若以單月月收入來看，預估收益為235萬餘元，每天的收入高達7萬8之高，相當驚人，只能說只要不做傷天害理的事情，每個YouTuber都有自己的經營之道，也難怪網友會認為「小P也沒犯法，姣好身材也是她的流量密碼，賺到手的錢財才是真的！」（編輯：張嘉哲）