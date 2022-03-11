全台僅6輛！台中街頭驚現「億級超跑」 網：開著土地跑
根據《NOWnews》過去報導，台中街頭曾出現一輛價值四千萬的豪車，而近日，又有網友貼出，台中市文心路上出現一輛將近億元的紅色法拉利，少見的昂貴超跑引發熱議，更有民眾逗趣留言「在台中開車真的要有保超額險」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 12:17:11
根據原PO於《爆廢公社》貼出影片，「台中市！文心路上出現一台要價約8500萬元起，選配完之後近億元的法拉利（Ferrari）超跑SP1！」，從影片中可以看到，亮眼的紅色法拉利正在等紅燈，隨著燈號轉綠，起步後的油門引擎聲，相當吸引路人注目。
該影片引發網友討論，紛紛讚嘆，「這引擎聲音太美妙！」、「行走的別墅」、「是行走的社區」、「懂投資。 這種稀有車不但保值，以後還會升值」、「開著好幾棟透天跑」、「移動式一億現金看過嗎？」
但也有許多用路人相當擔心，「撞到誰誰倒楣，肇責1%也賠死你」、「在台中開車真的要有保超額險」、「遠離跑車從你我做起」、「撞到直接簽賣身契了」。
據了解，Ferrari Monza SP1全球限量499台，目前傳出台灣僅有6台，而售價高達8,500萬，再加上選配以及驗車、掛牌，總額恐怕將近億元甚至已經破億，也難怪廣大網友們相當擔心，路上偶遇時要特別注意行車安全！（編輯：鍾怡婷）