1杯咖啡百元是暴利？知情人曝「重點差異」：難怪會賣貴
許多上班族每天必備1杯咖啡，導致咖啡店的密集度已經直逼飲料店，不光是專門的咖啡廳可以購買，超商、超市也都加入戰局，讓民眾相當好奇，是不是因為利潤高，才會有許多商家搶著販售，對此，知情人則出面曝光「重點差異」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-11 14:17:58
根據網友於PTT好奇發問，台灣越來越多商家有販售咖啡，店家密集度直逼手搖飲料店，而一般咖啡價格約為50至80，便利商店更是不時推出優惠活動，與咖啡廳販售的價格差距很大，讓他相當好奇「賣咖啡利潤是不是很高」。
對此，知情網友也解答，使用的咖啡豆不同，以及機器或人工製作，都會導致價格有很大的差異，「豆的成本也差很多，一磅30到一磅30000」、「你一般小店要拿到好豆子的成本大多較貴」、「那種全自動機案出來的花費人工少，需要大量促銷的當然便宜，可是要用手沖、虹吸或是手動填充expresso機，很花人工當然比較貴」。
不少人也分享咖啡成本，「我覺得比手搖杯低了，自己買好一點的濾掛來泡，成本也要二十幾元」、「好一點點的咖啡豆泡一杯成本大於20吧，成本還是明顯比手搖高」、「超商咖啡成本不到10塊做過的都知道」、「拿超市成本約2塊錢的阿拉比卡豆，可以泡一大杯超濃的黑咖啡」。（編輯：鍾怡婷）