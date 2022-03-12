夜市買啥最虧？「它」有錢人才吃 眾服了：這輩子沒買過
台灣夜市文化相當有名，每到傍晚或晚上時，就會有不同類型的攤販聚集、擺攤，整條道路上有多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用，不過卻也經常引發民眾討論CP值的問題。而就有網友討論「夜市的骰子牛是不是已經被看破手腳了啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 10:13:09
原PO在PTT貼文指出「晚上跑了一趟好久沒去的夜市，結果完全不知道要吃什麼，然後發現每間夜市都有的骰子牛，一份170g就要200元，我上次逛明明記得才150，換算一下，牛排一盎司等於31克，170克等於5.5盎司，先不論牛肉品質是組合肉還是原肉，這價格不就跟夜市牛排一樣了＝＝到底誰會去買啊？不如吃夜市牛排就好了啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「骰子牛一直都是有錢人在吃的啊＝＝」、「我真的覺得買骰子牛很虧」、「最後一次吃夜市骰子牛是6年前一份一百，又漲價了喔」、「從來沒買過，吃牛排去店家吃就好」、「真的CP值超級低，寧願吃夜市牛排+1」、「以前會買，現在要很久或真的一時很想吃才買，真的太貴了」、「窮人才會在意CP值，有錢人都直接點下去，呵呵」。
綜合網友意見，多數人認為夜市CP值最低的東西就是「骰子牛」，不僅價格從早期一份100元，漲價至今已經一份要價200，若與夜市牛排平均價格150~200元來看，相比之下CP值確實不夠高，加上份量不多，難怪被網友調侃為「有錢人才能吃」的食物。（編輯：張嘉哲）