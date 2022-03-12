好市多「結帳陷阱」他喊虧大了！每間店都有 會員全中招
美式賣場好市多因為其商品大份量且CP值高，加上時不時就會推出新型產品，成為不少人購物補足物資的首選商場。而近日，就有網友分享自己去好市多採買，結果結帳之後發現有些詭異，才發現自己購買的東西同一品項被刷了兩次，結果貼文意外釣出不少苦主，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 12:15:28
原PO在臉書社團「好市多商品消費心得老實說」貼文指出「大家有沒有買過東西結帳的時候被重複刷單的經驗啊？我是看到價格覺得不太對勁，仔細比對之後才發現同一品項多刷了，還好有注意，不然就真的虧大了！」
貼文一出，網友紛紛回應「有＝＝我也是回家清點才發現，現在都養成習慣在場清點」、「買東西的時候，我當場都要明細表，現場檢查」、「有的收銀員真的一樣的商品刷2次，结帳的時候一定要特別注意」、「曾經也是被刷過兩瓶牛奶，但真的超懶再回去退錢，很麻煩」、「每間店幾乎都有這種狀況....遇到好幾次了」、「有，99元的大蒜一包被刷兩包，從此以後我都會認真看一次明細再離開收銀台」、「離開櫃台前一定要看清楚明細啊！」
而《NOWnews》也實際詢問在好市多工作5年的資深員工陳小姐，她透露「正常在忙的時候，我們刷條碼不會一直盯著螢幕看，都是在最後看總額，人多的時候難免會出錯，但只要民眾當場提出，店員都會協助幫忙刷退，如果事後發現也可以打客服，或是到櫃檯詢問，不會讓客人權益受損，還請客人多多包容我們！」（編輯：張嘉哲）