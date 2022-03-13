鹹水雞最強配料是？「低調神物」藏菜單：解膩解辣又涮嘴
鹹水雞是台灣經典小吃之一，通常都以雞齡較老的蛋雞用鹽水燙煮再泡水冷卻，讓雞皮收縮緊實，口感會比一般雞隻來得爽脆，肉質較硬、有咬勁。此外，鹹水雞攤也會販賣其他配料，對此，就有網友好奇「鹹水雞點啥配料內行」，貼文一出，老饕全喊1神物「蘋果」，大讚「超解膩」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 13:27:00
該名網友在社群平台《Dcard》上發文，表示一直都很想吃鹹水雞，這次在夜市買了雞腿跟幾樣配菜，像是花椰菜、玉米筍、甜不辣和四季豆，「吃下來蠻有味道的，很涮嘴，筍片很脆」，因此他也好奇發問「大家吃鹹水雞都加什麼配料呢」？
貼文一出，掀起熱議，「一定要買雞卵！」、「我常點百頁金針菇小黃瓜+雞胸」、「加素腰花超讚」、「洋蔥！」、「筍片讚」、「最愛馬鈴薯」、「花椰菜，吸滿醬汁！小黃瓜、皮蛋、四季豆和地瓜」、「雞冠超好吃」、「小黃瓜跟雞皮！」、「水蓮，以前根本沒聽過，不知道什麼時候跑出來重點還超好吃，龍鬚菜也行」、「玉米筍、雞心、高麗菜必點～」、「怎麼可以沒蓮藕」。
其中，也有老饕喊低調神物「蘋果」，大讚超解膩，「蘋果！！」、「蘋果！發現新天地，超解膩，配肉配菜都好吃」、「蘋果一級棒」、「藕片、蘋果、芭樂」、「固定班底：蘋果、拔辣（芭樂）！ 解辣解膩又涮嘴」、「我都加蘋果，認真好吃，哈哈哈哈，甜鹹甜鹹的，正常的蘋果不愛吃變成鹹水雞完全吃爆」。（編輯：郭佩蓉）