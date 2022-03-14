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油價漲破紀錄！車主愣爆「95能加92嗎」　正解網讚長知識

▲受到俄烏戰爭的影響，台灣油價從今（14）日凌晨零時起，汽柴油價格各調漲新台幣0.3元。（圖/台灣中油提供）
▲受到俄烏戰爭的影響，台灣油價從今（14）日凌晨零時起，汽柴油價格各調漲新台幣0.3元。（圖/台灣中油提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 07:18:17

受到俄烏戰爭的影響，台灣油價從今（14）日凌晨零時起，汽柴油價格各調漲新台幣0.3元，其中發油量最大的95無鉛汽油漲破33元大關，創下近7年半以來最高，讓不少車主苦不堪言，於是就有人突發起想上網詢問「如果是95的車能改加較便宜的92無鉛嗎？」貼文引起廣大迴響。

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由於美國與英國日前相繼宣布禁止進口俄羅斯原油，加大制裁力道，與此同時，沙烏地阿拉伯調高4月份銷往各地合約原油官價，導致國際原油價格大漲，台灣中油持續啟動油價平穩雙機制，從今天起，調整後價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、95無鉛汽油每公升33.1元、98無鉛汽油每公升35.1元、超級柴油每公升29.4元。

▲ 中油公司今（25）日宣布，將自明（26）日凌晨0時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.6元。（圖／NOWnews資料照）
▲ 中油公司宣布各類汽柴油，今（14）日凌晨0時起，每公升調整0.3元。（圖／NOWnews資料照）
不過，95無鉛汽油創下近7年半新高，就有部分車主在臉書社團以及各大論壇提到「油價真的漲得太誇張......是不是可以95混加92來省錢啊？」、「我都想混加了，一個月多一千多油錢真的會哭」、「我平常以加95為主，但在油箱剩1/3時，就會改加92，多少可以省一點錢，目前沒有出什麼問題。」

而事實上，對於95是否能混加92？中油官網其實早就有答案，中油表示，所謂92、95、98指的其實是油品辛烷值，不是油的種類，油品混加改變的只是辛烷值，一般汽車駕駛人最好依據車廠之推薦採用適當辛烷值之汽油；而《NOWnews》日前也曾報導「開車到加油站『混打3種油』？真實用途曝光　網讚長知識」，內容提及，一名加油站員工因為誤將客人95無鉛汽油加成92，結果加油站站長卻一聲令下「看加了多少92，就加多少98下去補，其他再加95就好，透露只要辛烷值沒錯，完全不影響車輛」也讓網友大喊長知識了！（編輯：張嘉哲）

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