蒸蛋「中部做法」流出！在地老饕狂讚鮮甜：阿嬤都會加
蒸蛋是大人小孩都愛的家常菜，不過要蒸得美味好吃，也相當考驗作法，就有一名網友表示，他發現身邊朋友都不相信可以在蒸蛋內「加入醬油」，只有中部人才會有這個做法，對此感到十分新奇，貼文曝光後，立即釣出大量台中網友現身認證：「台中豐原神岡，加醬油蒜頭，傳統長輩喜愛的」、「我台中海線，要加醬油啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 10:32:43
該名網友昨（13）日在Dcard中貼文，他表示和朋友討論蒸蛋可以加醬油時，大家都不相信，後來才得知只有中部人會加，其他作法都是加高湯和鹽巴，讓他好奇問：「想調查一件事，大家蒸蛋會加醬油嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我不會加醬油耶，加高湯的蒸蛋很讚」、「原來蒸蛋可以加醬油吃」、「我們家都用柴魚高湯＋鹽巴＋喜歡的配料」、「宜蘭人，我們家加的是鰹魚醬油超好吃」、「台北人加香菇素蠔油」、「好吃就好」、「桃園人加鰹魚露」。
而這篇文也釣出大量台中網友現身，「台中人加醬油喇一喇再拿去蒸，讚」、「台中豐原神岡，加醬油蒜頭，傳統長輩喜愛的」、「會！我中部人…而且必加蛤蠣」、「台中人加醬油」、「醬油是靈魂欸，中部的朋友做了一次之後我之後都一定會加醬油了，很讚」、「台中人，阿嬤都加醬油跟蒜頭還有一點胡椒」、「我台中海線，要加醬油啊」、「台中海線人，我們家都會加醬油，不過我反而喜歡加高湯的」。（編輯：賴禹妡）