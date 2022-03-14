台灣冷凍水餃霸主是？老饕推爆「3牌」沒對手：狂回購
冷凍水餃對許多人來說是既方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富，在各大超市或傳統市場都能輕易買到；對此，就有網友好奇「台灣冷凍水餃霸主」是誰，貼文一出，老饕瘋喊3牌，大讚「好吃到狂回購」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 10:32:59
該名網友近日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示最近吃了幾款冷凍水餃，上週吃及第，昨日買台糖，「這幾家都蠻好吃的，台糖比及第好吃，除了這兩款以外，大家都吃哪個牌子的冷凍水餃呢」？
貼文一出，「灣仔碼頭水餃」、「及第水餃」和「台糖水餃」受到最多老饕推薦，「灣仔的玉米口味我們家很愛」、「灣仔好吃」、「灣仔椒麻豬肉」、「及第瓜仔雞水餃」、「及第手工高麗菜豬肉」、「及第才是真愛」、「及第瘋狂回購」、「及第的要買『手工』水餃喔」、「台糖高麗菜水餃，也不錯吃」、「台糖真的很讚」、「台糖的水餃好吃」。
也有網友推薦其他牌子的冷凍水餃，「上次買元進莊的，好吃」、「蔥阿伯也不錯吃」、「陶爸爸手工水餃，我吃過ㄧ次後就不想吃其他家的了」、「奇美熟水餃！噴點水後用電鍋蒸，超級Q」、「最近，喜歡上冰冰姊系列，霸王餃，超好吃，熟水餃也好吃！前天拿熟水餃來煎，裡面有含湯汁耶！小孩很喜歡」、「吃過市面的水餃很多，白冰冰姐的代言水餃好吃（算是市面好吃的冷凍食品）」。（編輯：郭佩蓉）