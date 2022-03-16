貴婦網紅帶男子回豪宅過夜！夫怒求償200萬 判決出爐了
台灣網紅「Sherry」袁曼軒，2021年與澳洲籍富商郭紹源突然宣布離婚，原因竟是郭男透過偷裝的住家監視器，發現袁女帶人回家過夜，郭男事後一狀將袁女告上法院並求償200萬元，台北地方法院日前宣判結果出爐，認為偷拍臥室等行為，已過度侵害袁女隱私，無法作為證據，且影片雖拍到2人進入家門，但無法證明有發生親密行為，因此判2人免賠，全案仍可上訴。
據了解，袁女在2019年2月，與郭男婚姻關係尚存時，曾帶一名賴姓男子回到新北市的豪宅過夜，同年4月，該男子又再度入住，因此郭男才會對2人求償精神慰撫金200萬；對此袁曼軒表示，郭男長期使用監視器偷拍，已嚴重侵害自己的隱私權，因此該影片應不具備證據力，且她與男子僅朋友關系，雖曾過夜，但也只有聊天，否認有發生性關係。
台北地院判決則指出，雖郭男主張監視器初始目的，是為維護住家安全，但將鏡頭擺放在臥室電視機內且正對床鋪，已侵害袁女隱私，依據毒樹果理論，畫面應無證據能力，且退萬步而言，畫面中僅拍攝到2人返家，無法證明有發生越矩行為，故判2人免賠。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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