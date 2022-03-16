此生必訪美景！螢火蟲的故鄉　那瑪夏「螢」賓

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今年以「螢光遊戲—螢向那瑪夏」為主題，規劃「南沙魯、達卡努瓦、北生明」三條賞螢路徑，其中，達卡努瓦族群數量最多、南沙魯步道為螢星坡地，北生明路徑蜿蜒有著柳暗花明的樂趣。主辦單位也提醒因應活動期間規劃管制進場的賞螢步道，於下午1時起禁止遊客擅闖(踩踏螢火蟲棲息地或佔位)，違者將依社會秩序維護法第71條辦理。
高雄市政府原民會主委阿布斯表示，今年來賞螢之外，延續這次台灣燈會在高雄的感動，還將南島藝術燈區其中幾件燈飾作品搬到那瑪夏，讓大家夜晚除了賞螢還可以在燈飾作品前拍照打卡，同時，那瑪夏當地多元的原住民文化，充滿人文底蘊的部落生態、獨特的在地農業休閒，其中小農自產自銷，水蜜桃及龍鬚菜，是最重要的農產品，歡迎民眾一定要來品嚐。
那瑪夏區公所代理區長孔賢傑表示， 3月19日至4月30日開放報名賞螢，各步道都有總量管制，購買賞螢券才能進入，提供1日遊及2日遊套裝遊程，賞螢民眾務必遵守不干擾、不捕捉、不傷害(無光害、禁用手電筒)的三不原則，共同友善維護螢火蟲棲地。活動期間也在瑪雅里規劃部落市集，展售原住民美食及時令農產品，區內並提供免費接駁服務。詳情可上「那瑪夏賞螢季」臉書粉絲專頁查詢或電洽07-2727799。