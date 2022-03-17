很多人開始不吃buffet？「關鍵原因」老饕認了：無法接受
buffet餐廳除了提供多樣化的美食外，顧客還能自由挑選餐點，是吃到飽餐廳的一大特點，不過有網友卻發表觀點，認為「buffet在最近10年變化很大」，品質、客人和動線等問題，讓她直言「花大把錢在受氣」，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文表示，「10年前的buffet怎麼吃都覺得好滿足，10年後不知道是不是嘴被養刁了，因為後來都會主打海鮮、龍蝦、干貝等，才能吸引的了大家去吃」。
原PO進一步指出，近年buffet價格逐漸提升，但很多店家「出菜速度又跟不上吃貨們的速度，造成很多抱怨、動線不佳、拿東西排的要死」的情況，認為與其一家人花個6000~10000在受氣，不如去吃單點的也不至於吃不飽。
貼文一出，掀起網友議論，不少人贊同原PO看法，「說得很中肯」、「收費拉高，品質卻沒有相應提高到一定水平，又一位難求」、「2千元左右的價位，單點可以吃的很精緻」、「現在大家都比較重視有沒有吃夠多、夠本，少了過去舒適度高的用餐環境」、「以前吃到飽是一種享受，現在則是東西多樣化，就變普通很多了」、「餐飲的內容都差不多真的快要無感」。
不過，也有人反駁，留言表示「應該體諒，經營餐飲業真的很辛苦」、「像我食量比較大的，去單點店吃起來就破千可能還吃不飽，還是去吃到飽比較適合」、「店家要賺啊，吃到飽的成本很高」、「不管怎樣還是愛吃」、「就是要吃夠本，才叫吃到飽」。（編輯：張志浩）