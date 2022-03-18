房市／面對高房價　產官學共倡調節供需　杜絕投機

張傳章指出，2021年原物料上漲，多數建商將成本反映至房價，也導致民眾預期房價未來可能更高而搶買，建議政府短期政策可定期發佈建築用原料行情資訊，主動查訪利用物價上漲哄抬房價的不肖建商，長期來講可以透過信用管制、釋出閒置住宅以及創造南二都優質工作機會等，使全台房市發展更健全。
德明科技大盧秋玲校長以及清華大學林哲群院長提到國內資金過於充沛成為助長房價的關鍵，建議透過不動產證券化以及創新金融工具健全房市發展。內政部地政司王成機司長則表示政府近年多項措施如房地合一2.0、縣市聯合稽查等，已有效將不當建商哄抬價格的違規比例從9成降至4成以下，同時政府也持續增加社會住宅供給，平衡市場供需。
信泓浚則認為，高房價與長期房貸利率走低以及越來越多民眾使用長年期房貸有關，接下來面對升息走勢，建議購屋者審慎規劃購屋預算。至於中南部漲幅高於雙北，主要因為房價基期相對低，尤其大型產業往南移，商業活動熱絡，帶動房價上漲。
長期來看，穩定供需結構是房價走穩的關鍵，以供給面來說，信泓浚建議推動住宅汰舊換新以增加有效供給，友善租屋環境以及促進閒置住宅以強化空間利用。需求面則是杜絕投機需求、保障自住一戶以及引導均衡區域發展。
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