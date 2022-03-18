COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

房市／面對高房價　產官學共倡調節供需　杜絕投機

▲信義房屋仲介事業處總經理信泓浚認為穩定供需結構是房價走穩的關鍵。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋仲介事業處總經理信泓浚認為穩定供需結構是房價走穩的關鍵。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-18 12:30:00

物價、房價上漲造成民眾憂慮，中華經濟研究院於17日特別對於「當前物價及房價問題及對策」進行討論，由中經院院長張傳章主持，邀請內政部地政司司長王成機、德明財經科技大學校長盧秋玲、國立清華大學科技管理學院院長林哲群以及信義房屋仲介事業處總經理信泓浚等多位產、官、學專家以不同角度提出專業建議，關於民眾最關心的高房價及居住問題，各界均認為在政府打炒房政策推行之下，未來房價走勢將相對平穩。

張傳章指出，2021年原物料上漲，多數建商將成本反映至房價，也導致民眾預期房價未來可能更高而搶買，建議政府短期政策可定期發佈建築用原料行情資訊，主動查訪利用物價上漲哄抬房價的不肖建商，長期來講可以透過信用管制、釋出閒置住宅以及創造南二都優質工作機會等，使全台房市發展更健全。

德明科技大盧秋玲校長以及清華大學林哲群院長提到國內資金過於充沛成為助長房價的關鍵，建議透過不動產證券化以及創新金融工具健全房市發展。內政部地政司王成機司長則表示政府近年多項措施如房地合一2.0、縣市聯合稽查等，已有效將不當建商哄抬價格的違規比例從9成降至4成以下，同時政府也持續增加社會住宅供給，平衡市場供需。

信泓浚則認為，高房價與長期房貸利率走低以及越來越多民眾使用長年期房貸有關，接下來面對升息走勢，建議購屋者審慎規劃購屋預算。至於中南部漲幅高於雙北，主要因為房價基期相對低，尤其大型產業往南移，商業活動熱絡，帶動房價上漲。

長期來看，穩定供需結構是房價走穩的關鍵，以供給面來說，信泓浚建議推動住宅汰舊換新以增加有效供給，友善租屋環境以及促進閒置住宅以強化空間利用。需求面則是杜絕投機需求、保障自住一戶以及引導均衡區域發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀

房市／升息一碼　千萬房貸族「每天少一碗滷肉飯」

房市／成大外文系高材生當房仲？曝「這件事」最具優勢

房市／台大畢業為何當房仲？學霸：這幾點完勝一般上班族

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.12%19.88%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀