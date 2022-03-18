華燈初上媽媽桑怎維持身材？酒店食物熱量曝光　這盤最讚

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高敏敏說，「龍珠」聽起來特殊，但其實就是魷魚、花枝的嘴巴，屬於低脂蛋白質，Q彈有嚼勁。但是加上麵衣下去油炸和用蔥蒜爆香，熱量會瞬間提高。另外，「炸物拼盤」也建議少吃為妙，因為食物經過高溫油炸，會破壞其中的營養素，即便是蛋白質食物，也會流失原本的礦物質和維生素。
而「炸澱粉類食物」原本熱量就不低 ，經過油炸後也會使熱量攀升，加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得高，長期吃多了，油脂攝取量過高會有體脂肪飆升、以及脂肪肝的問題。至於鮭魚生魚片雖然有豐富的omega-3脂肪酸，是很好的油脂來源，但如果一邊划酒拳、唱歌，沒有馬上吃完，擔心不新鮮引發食物中毒，可能還會出現：腹脹、消化不良、上吐下瀉等情形。所以建議上酒店時，可以多吃「水果盤」，補充維生素，「蘆筍手卷」口感清爽、熱量低也是個不錯的選擇。
高敏敏也列出4點建議，第一「以低脂海鮮為主，減少選擇肥肉及內臟類油炸餐點」、第二「烹調方式以清蒸、汆燙為主，減少油炸及醬料的使用，以免重鹹造成水腫及鈉含量攝取過多」、第三「如果真的想吃高熱量餐點，建議可以以原味為主，減少醬料使用」和第四「以無糖茶、水來代替酒類」。
不過若真的想喝酒，她也建議女生每天不超過1個酒精當量，男生每天不超過2個酒精當量，一個酒精當量=15g酒精=105大卡，所以男生一天可以喝的量就是乘以2，另外，酒類上的選擇也要注意，「有沒有發現酒精濃度越高、熱量也越高？其實喝酒等於喝油，真的不是開玩笑的」。
高敏敏表示，酒精乙醇透過肝臟代謝產生的乙醛也是一種致癌物質，最終的代謝還會形成脂肪，增加罹患脂肪肝的風險，「高熱量餐點再配上美酒，omg，上個酒店怎麼一直在爆卡傷身，媽媽桑們都辛苦了，注意健康之餘也祝大家都有個美好的夜晚」。（編輯：郭佩蓉）
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