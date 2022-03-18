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華燈初上媽媽桑怎維持身材？酒店食物熱量曝光　這盤最讚

▲今（18）日是華燈初上第三季上線的日子，對此，營養師高敏敏就分享了日式酒店的食物、酒類熱量，一探媽媽桑們維持身材的訣竅。（圖／華燈初上臉書）
▲今（18）日是華燈初上第三季上線的日子，對此，營養師高敏敏就分享了日式酒店的食物、酒類熱量，一探媽媽桑們維持身材的訣竅。（圖／華燈初上臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 11:56:09

今（18）日是眾所期待的《華燈初上》第三季正式上線的日子，你準備好追劇了嗎？不過先別管兇手是誰了，美女營養師高敏敏就表示「先關心一下媽媽桑的健康啦」，並透露台式、日式酒店的食物、酒類熱量，其中「這類酒」熱量竟超高，也讓她直呼「每天都這樣吃這樣喝，小心便秘、脂肪肝、胃潰瘍、體脂肪飆高啊」。

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▲高敏敏營養師。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲高敏敏營養師。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
酒店媽媽桑、小姐們每天這樣喝、這樣吃，身材卻依然保養得宜，是否就是掌握了健康訣竅？營養師高敏敏就分享了「日式酒店」和「台式酒店」的食物熱量，像是一盤炸龍珠992kcal、一份炸物拼盤865kcal、一盤鹹豬肉710kcal、一份生魚片595kcal、一盤水果盤400kcal、一盤鳳梨蝦球320kcal、一根烤香腸142kcal、一份日式小菜（海帶）55kcal、一碗味噌湯50kcal和一個蘆筍手卷 35kcal。接著則是酒類的酒精濃度和整瓶熱量，威士忌41%（700ml）1908kcal、紅酒12%（750ml）688kcal、白酒12%（750ml）675kcal、清酒16%（720ml）637kcal、台啤4.5%（600ml）250kcal和海尼根5%（500ml） 210kcal

高敏敏說，「龍珠」聽起來特殊，但其實就是魷魚、花枝的嘴巴，屬於低脂蛋白質，Q彈有嚼勁。但是加上麵衣下去油炸和用蔥蒜爆香，熱量會瞬間提高。另外，「炸物拼盤」也建議少吃為妙，因為食物經過高溫油炸，會破壞其中的營養素，即便是蛋白質食物，也會流失原本的礦物質和維生素。

而「炸澱粉類食物」原本熱量就不低 ，經過油炸後也會使熱量攀升，加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得高，長期吃多了，油脂攝取量過高會有體脂肪飆升、以及脂肪肝的問題。至於鮭魚生魚片雖然有豐富的omega-3脂肪酸，是很好的油脂來源，但如果一邊划酒拳、唱歌，沒有馬上吃完，擔心不新鮮引發食物中毒，可能還會出現：腹脹、消化不良、上吐下瀉等情形。所以建議上酒店時，可以多吃「水果盤」，補充維生素，「蘆筍手卷」口感清爽、熱量低也是個不錯的選擇。

▲華燈初上的媽媽桑們怎麼維持身材？營養師高敏敏就分享台式、日式酒店的食物和酒類熱量。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲華燈初上的媽媽桑們怎麼維持身材？營養師高敏敏就分享台式、日式酒店的食物和酒類熱量。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏也列出4點建議，第一「以低脂海鮮為主，減少選擇肥肉及內臟類油炸餐點」、第二「烹調方式以清蒸、汆燙為主，減少油炸及醬料的使用，以免重鹹造成水腫及鈉含量攝取過多」、第三「如果真的想吃高熱量餐點，建議可以以原味為主，減少醬料使用」和第四「以無糖茶、水來代替酒類」。

不過若真的想喝酒，她也建議女生每天不超過1個酒精當量，男生每天不超過2個酒精當量，一個酒精當量=15g酒精=105大卡，所以男生一天可以喝的量就是乘以2，另外，酒類上的選擇也要注意，「有沒有發現酒精濃度越高、熱量也越高？其實喝酒等於喝油，真的不是開玩笑的」。

高敏敏表示，酒精乙醇透過肝臟代謝產生的乙醛也是一種致癌物質，最終的代謝還會形成脂肪，增加罹患脂肪肝的風險，「高熱量餐點再配上美酒，omg，上個酒店怎麼一直在爆卡傷身，媽媽桑們都辛苦了，注意健康之餘也祝大家都有個美好的夜晚」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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