性侵勒殺女大生一審重判！全台多起重案躲死刑改判無期

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2020年2月時，新北市一名吳姓單親媽媽，因獨自撫養2名年幼子女，經濟陷入困窘，竟用安眠藥摻入食物中餵食2個孩子，等藥效發作後再以勒斃方式將其殺害，新北地院一審時認為，吳女殺害子女罪無可赦，判處死刑，上訴二審卻180度大逆轉，吳女當庭痛哭失聲，向法官多次表示自己每天活在懊悔之中，自認是99分母親，並將殺害子女的原因歸咎在經濟、家庭、感情等各方面壓力，逃過死刑。
一個月過後，新北市又發生一件隨機殺人案，兇嫌王秉華因與妻子發生爭吵，憤怒之下持生魚片刀，冷血的從背後殺害一名林姓機車騎士，一審認定王嫌毫無悔意，手段兇殘，同理心薄弱，行兇後竟還大搖大擺離開現場，且亦未積極與家屬尋求和解機會，判處死刑、褫奪公權終身，然而王男似乎不以為意，在看守所內與妻子會面時還說出「我看到我自己的報紙，好帥」、「不要關掉IG我要漲粉絲」、「我很會演戲，精神鑑定不是問題」等語；直到高院辯論庭時，王男一反常態，數度在法庭內鞠躬致歉，求法官給予自新機會，即便林男母親苦苦哭求將「殺人犯」王嫌判死，但還是被改判無期徒刑。
雖然台灣仍保有死刑，但過去5年僅有3起執行，分別是北捷隨機殺人的犯人鄭捷、殺害妻女的李宏基與除夕夜縱火弒親案的翁仁賢，近期多起重大社會刑案，一審判死二審判生，也引發不少民眾熱議。（編輯：陳苾暐）