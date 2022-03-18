COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

性侵勒殺女大生一審重判！全台多起重案躲死刑改判無期

▲全台多起刑事案件，一審判死二審判生，目前死刑定讞但尚未執行的囚犯還有 38 名。（示意圖／pixabay）
▲全台多起刑事案件，一審判死二審判生，目前死刑定讞但尚未執行的囚犯還有 38 名。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-18 16:59:492022-03-18 17:53:08

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生（24歲），2020年10月間孤身一人從學校回租屋處時，竟遭梁育誌擄走性侵殺害，事後還棄屍於高雄山區，今天（18日）地方法院一審判處梁育誌死刑。回顧過去幾件震驚社會的刑事案件「新店隨機殺人案」、「單親媽殺二子案」、「華山分屍案」也都是一審判死，上訴後又改判無期徒刑，引來社會大眾關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「華山分屍案」兇嫌陳伯謙勒斃射箭女學員，殘忍分屍死者並製作成標本，期間甚至透露想寫書賺錢，如此冷血令人不寒而慄，一審被地方法院判處死刑，在二審、更一審逆轉改判無期徒刑，且全案定讞。

▲華山分屍案兇手陳伯謙，日前高院判處無期徒刑定讞。（圖／NOWnews資料照）
▲華山分屍案兇手陳伯謙，日前高院判處無期徒刑定讞。（圖／NOWnews資料照）
2020年2月時，新北市一名吳姓單親媽媽，因獨自撫養2名年幼子女，經濟陷入困窘，竟用安眠藥摻入食物中餵食2個孩子，等藥效發作後再以勒斃方式將其殺害，新北地院一審時認為，吳女殺害子女罪無可赦，判處死刑，上訴二審卻180度大逆轉，吳女當庭痛哭失聲，向法官多次表示自己每天活在懊悔之中，自認是99分母親，並將殺害子女的原因歸咎在經濟、家庭、感情等各方面壓力，逃過死刑。

▲吳姓單親媽媽自述因壓力過大，下藥勒斃自己2名孩子。（圖／翻攝自吳女臉書）
▲吳姓單親媽媽自述因壓力過大，下藥勒斃自己2名孩子。（圖／翻攝自吳女臉書）
一個月過後，新北市又發生一件隨機殺人案，兇嫌王秉華因與妻子發生爭吵，憤怒之下持生魚片刀，冷血的從背後殺害一名林姓機車騎士，一審認定王嫌毫無悔意，手段兇殘，同理心薄弱，行兇後竟還大搖大擺離開現場，且亦未積極與家屬尋求和解機會，判處死刑、褫奪公權終身，然而王男似乎不以為意，在看守所內與妻子會面時還說出「我看到我自己的報紙，好帥」、「不要關掉IG我要漲粉絲」、「我很會演戲，精神鑑定不是問題」等語；直到高院辯論庭時，王男一反常態，數度在法庭內鞠躬致歉，求法官給予自新機會，即便林男母親苦苦哭求將「殺人犯」王嫌判死，但還是被改判無期徒刑。

▲在新店犯下隨機殺人案的王秉華一審判處死刑，二審卻逆轉為無期徒刑。（圖／NOWnews資料照）
▲在新店犯下隨機殺人案的王秉華一審判處死刑，二審卻逆轉為無期徒刑。（圖／NOWnews資料照）
雖然台灣仍保有死刑，但過去5年僅有3起執行，分別是北捷隨機殺人的犯人鄭捷、殺害妻女的李宏基與除夕夜縱火弒親案的翁仁賢，近期多起重大社會刑案，一審判死二審判生，也引發不少民眾熱議。（編輯：陳苾暐）

性侵擄殺長榮女大生！惡狼一度拒認罪　橋頭地院判處死刑

奇葩徵人啟事！「去前女友婚禮翻桌」1桌1萬：被揍還加錢

拜習通話前夕！中國航母山東號駛過金門外海　美軍艦緊盯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.5%19.5%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀