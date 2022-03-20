鐵鍋DIY爆米花！掀蓋狂冒煙他超傻眼 網笑：以為煮珍珠
可鹹可甜的爆米花是不少民眾看電影、追劇必備的零食，不過想要在家做出好吃的爆米花也不是一件容易的事。日前一名網友在家用「鐵鍋」DIY爆米花，開鍋後他傻愣在原地，網友看了都笑翻表示：「以為在煮珍珠」。
這名男子在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，原本他利用氣炸鍋爆爆米花，但是沒有成功、完全爆不開，只好轉移到鐵鍋，心想應該會成功，未料這個看似應該會成功的方法，卻在沒多久就發現鍋子裡開始冒出陣陣濃煙，原PO趕緊掀開鍋蓋一看，發現不僅沒有奶油色的香噴噴爆米花，反而出現一堆如「珍珠」般的焦黑玉米粒，讓他無奈地自嘲：「不知道的還以為我家是在做什麼邪教儀式勒，下次還是乖乖用炒鍋爆吧！」
貼文一出，許多網友也紛紛吐槽笑說：「原來是爆米花啊！我還以為是波霸粉圓呢！」、「這麼香的珍珠」、「這是舍利子吧」、「我是來看煙燻玉米粒的」、「打開蓋…煙…廚房要是有裝消防警報器，如果感應到肯定會響徹雲霄啊」、「我以為是龍眼」、「炒咖啡豆？」、「原來你在製造糖炒栗子的石頭啊！！」
另外也有網友分享正確的用法：「平底鍋好用，沙拉油冷油下玉米跟糖、鹽，爆完後再放無鹽奶油」、「用小火一直搖動啊」、「玉米要用爆米花專用玉米，一般的玉米容易失敗」。（編輯：陳珮瑜）