夏慕尼NO.1非牛排？「低調神物」狂續碗　1招免費吃龍蝦

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而「松露洋蔥濃湯」，口味偏重，完全沒有辛味，反而是洋蔥自然甜味；朋友的「栗子雞肉濃湯」，口感濃郁好喝，還吃得到栗子碎屑；沙拉「松露百菇沙拉」也超讚，「主廚完美的煎烤出菇類的特殊香氣與油脂，配上松露獨有的味道真的堪稱一絕」。
原PO接著分享「神優惠」，只要點兩客套餐，手機號碼裡有包含5、2、0其中兩個數字的話，「就會免費招待龍蝦」；接著是「櫻花蝦炒飯」，每一口飯放進嘴裡都能先感覺到飯粒本身的鹹香與粒粒分明的乾爽，當牙齒咬下時又能感覺超多魚卵像跳跳糖一樣在嘴裡跳舞，「大家如果吃到這邊胃裡還有位置，請務必要續碗，因為真的好好吃」。
而「主菜」部分，原PO朋友點了菲力牛排，五分熟就很嫩，肉汁也不是蓋的；他則點了鴨胸，「那個煎得焦香金黃的脆皮，皮下醇厚不膩的油脂、緊實又濕潤多汁的肉塊，我真的是吃到差點舔盤子」；後來吃甜點、飲料會換位置，但甜點跟飲料他們都覺得還好，就不多做評論，「總之這次吃下來我其實印象滿好的，服務也很棒，香檳（氣泡飲）好好喝，洗手間也很乾淨舒服，香香的」。
貼文一出，掀起熱議，「我上週生日也去吃，感想跟你一樣：XX真是太好吃了」、「夏慕尼唯一敗筆就是最後那部份的甜點飲料，讓人有難過的收尾」、「夏慕尼，作為鐵板燒入門真的很不錯」、「香檳真的好喝！！！我都懷疑我是喝香檳喝飽的，有松露的餐點也都很棒，恨不得把盤子拿起來舔爆⋯」。
事實上，王品集團上月23日就宣布，3月起旗下13大品牌聯手提供超多好康促銷，例如鐵板燒品牌夏慕尼從3月1日起至4月30日，平日推出「愛的密語」活動，只要手機號碼對中以下2個數字，3月有「520（我愛你）」、4月有「931（就想你）」，消費2客套餐就送價值1200元的波士頓龍蝦。（編輯：郭佩蓉）