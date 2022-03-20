堂妹結婚風光辦桌！她揭親家「慘痛代價」：難怪文化消失
隨著時代演進，台灣傳統的流水席辦桌文化，逐漸被婚宴會館、室內餐廳所取代‧慢慢消失在回憶中。對此，就有網友分享自身經歷，事實上還有一個最大問題，才是辦桌文化逐漸消失的原因，害得親家一次收了4張罰單，引起眾人討論。
有網友在臉書「爆廢公社二館」PO文，她表示，前陣子堂妹結婚嫁人，就在美濃往旗山的公路路邊辦桌宴客，就被「檢舉魔人」檢舉，包含噪音、空汙等等，整場婚宴就收到4張環保局的罰單。
無奈的是，親家明明都有申請路權，也得到許可，該做的警示都有，在中午舉辦婚宴，不到1點就結束，沒有主持人，就一般的婚宴音量，加放鞭炮而已，但罰單全都和路權無關，「我們只是在路邊的一個小角落辦桌，沒有封路喔…」。
最後原PO更轉貼本站《NOWnews今日新聞》的報導「台灣辦桌怎麼慢慢消失？眾人揭『致命原因』：實在回不去」，直呼「感覺少了檢舉魔人這個選項吧…而且辦桌的地點還是在高雄的山區郊外…不是在熱鬧的市區裡，也一樣被檢舉，各位覺得辦桌漸漸消失跟檢舉魔人有沒有關係？」。
網友們也紛紛感嘆，「幾乎快請不到水腳是總舖師的最大問題」、「現在沒人要繼承了，我家隔壁辦桌的也是收起來了」、「台灣人情味越來越淡了」、「辦桌真的只有鄉下地方看得到了，社區廣場，鄉間小路才看得到」。（編輯：詹鎰睿）