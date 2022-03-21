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國道坐副駕突被罰3000！女愣爆：我抓癢而已　內行揭真相

▲一名女網友分享與男友出遊時自己坐在副駕，結果明明有繫安全帶，卻被警察開了張罰單，引發討論。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一名女網友分享與男友出遊時自己坐在副駕，結果明明有繫安全帶，卻被警察開了張罰單，引發討論。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 07:23:56

有開車的人肯定知道，道路交通規則甚多，平面道路以及國道還各有不同的規則必須遵守。近日，一名女網友分享自己收到男友傳給她的一張照片，指出某天跟男友出門時，自己坐在副駕，結果突然被開了一張3000元的罰單，理由是「未依規定繫安全帶」，讓她非常納悶，結果其過程曝光之後，引發廣大討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「男友傳了一張照片給我，跟我說我被開了一張未依規定繫安全帶的罰單，我想說很奇怪，明明我上車第一件事情就是繫安全帶，怎麼可能會有這種事情，後來才想起來，當時因為背很癢，就伸手往後抓一下....結果就被拍了！」

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▲女網友分享自己坐在副駕抓個癢，結果就被開出罰單，讓她超傻眼。（圖/Dcard）
「打電話去開罰單未詢問，他們說我因爲安全帶繫在腋下，所以才開罰！」原PO傻眼表示「我就想問坐車連背癢想抓都這麼難了嗎？ 如果說從前面繞安全帶過去抓癢，對我來說蠻困難的因為會抓不到，因為我本身就比較矮啊！已經網路申訴罰單了......不知道能不能撤銷， 到底誰坐車手會一直舉這樣，手是不會酸嗎？真的是歸剛欸！」

貼文一出，不少網友紛紛回覆「好好笑很想安慰你但我看到照片忍不住笑出來QQ」、「我之前也收過一模一樣的罰單！網路申訴失敗被駁回」、「我只能說你只能自認倒霉，申訴失敗可以打行政訴訟，但成功機率超低，之前就有案例了.....理由被法院駁回」、「那個警察也不知道妳在抓癢，誰知道妳就那麼剛好經過鏡頭倒楣被抓，警察只是依法行政，總不能說什麼都要有特別的理由吧？就像你時速120飆整路闖紅綠燈被開罰單，不可能申訴說我內急要到附近找廁所吧？下次要抓癢還是停路邊吧！

根據《全國法規資料庫》顯示，汽車行駛於高速公路或快速公路，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，或大型車乘載四歲以上乘客未依規定繫安全帶，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰；但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客，民眾可真的要特別注意，免得自己當下死無對證，申訴恐怕也沒用。（編輯：張嘉哲）

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