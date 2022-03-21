重案回顧／北捷隨機殺人！死刑犯鄭捷槍決前「最後一餐」

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據了解，當時台北看守所，為死囚鄭捷的「最後一餐」，準備了控肉便當、高粱酒、香菸等，但鄭捷僅吃了3分之2的便當，最後說了一句「我要喝水」，並喝下一小瓶礦泉水，死前並無遺言交代，之後就被帶向刑場槍決。
▲鄭捷槍決前吃了3分之2的控肉便當。（示意圖／資料照）
槍決前，鄭捷施打一劑麻醉針，共開了3槍才確認死亡。事實上，台灣執行死刑，通常犯人會由法醫進行全身麻醉，並於心臟部位畫圈，再由法警射擊，直到法醫確認死亡為止，如果死刑犯有捐贈器官的意願，法警便會改成射擊頭部。
而死刑犯的最後一餐，通常會有滷肉飯、雞腿、高粱酒、菸等，這也是所方幫死刑犯準備的「特餐」。一般來說，執行死刑通常會在下午5點左右，但鄭捷槍決當天，因法務部直到下午5點多，才批准執行，所方來不及準備「特餐」，所以臨時改成控肉便當，而鄭捷吃完最後一餐，直至晚間8點多才執行死刑。（編輯：林盈君）
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