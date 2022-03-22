台東地檢署搜索逮捕聲押張靜　司改會要求法務部長道歉

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台東地院認定，台東地檢署在傳票中未載明檢察官是以何身份傳喚張靜，不符法定傳喚、拘提與聲押程序，裁定予以釋放。
司改會表示，根據《聯合國關於律師角色之基本原則》第22條賦予國家保障律師保密義務的責任，批台東地檢署在欠缺「相當理由」法定要件下，針對「非被告或非犯罪嫌疑人」的張靜律師經營之事務所發動強制搜索，可能取得律師與當事人間的聯絡紀錄或證據資料，已經嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任。
司改會援引同原則第16條賦予國家保障律師人身自由的責任，直指檢察官的行為涉及違法逮捕拘禁，已經嚴重侵害律師的人身自由，違反國際規範、違反保障律師獨立的國家責任，嚴重傷害台灣人民對司法的信任。
司改會表示，律師，如同法官及檢察官一樣，係人權及法治原則所依賴之支柱之一，認為應追究台東地檢署與承辦檢察官之責任，且法務部長應就此公開向社會道歉。
台北市、台中市律師職業工會今天也發布聯合聲明，呼籲檢警遵守正當法律程序，保障律師與當事人間的匿密特權，且聲押更應符合必要性、比例原則及法治程序。
不過，台東地檢署解釋，檢察官羅佾德之前偵辦另案時，發現該案黃姓被告及辯護人張靜所提出監視器翻拍照片，疑未經他人同意，在綠絲美容美體沙龍拍下他人按摩及更衣過程前會前往蒐證，已查扣相關電磁紀錄，將持續清查有無其他被害人。