COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台東地檢署搜索逮捕聲押張靜　司改會要求法務部長道歉

▲律師張靜聲請提審獲釋。（圖／NOWnews資料照，法稅改革聯盟提供）
▲律師張靜聲請提審獲釋。（圖／NOWnews資料照，法稅改革聯盟提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-22 19:42:082022-03-22 19:43:30

總統蔡英文「論文門」訴訟案中，替名嘴彭文正辯護的律師張靜昨遭台東地檢署以涉嫌違反個資法、妨害秘密罪聲押，張靜聲請提審獲釋。民間司改會今（22）日表示，律師的獨立性為重要國際法原則，不容侵害，要求法務部長蔡清祥公開道歉、追究台東地檢署的責任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張靜的住家和事務所21日上午遭10多名員警持搜索票進入，張靜不解為何會被搜索，但仍配合警方並直言這就是「查水錶」。檢方調查後，認為張靜有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押。張靜則聲請提審。

台東地院認定，台東地檢署在傳票中未載明檢察官是以何身份傳喚張靜，不符法定傳喚、拘提與聲押程序，裁定予以釋放。

司改會表示，根據《聯合國關於律師角色之基本原則》第22條賦予國家保障律師保密義務的責任，批台東地檢署在欠缺「相當理由」法定要件下，針對「非被告或非犯罪嫌疑人」的張靜律師經營之事務所發動強制搜索，可能取得律師與當事人間的聯絡紀錄或證據資料，已經嚴重傷害律師的保密義務與忠誠責任。

司改會援引同原則第16條賦予國家保障律師人身自由的責任，直指檢察官的行為涉及違法逮捕拘禁，已經嚴重侵害律師的人身自由，違反國際規範、違反保障律師獨立的國家責任，嚴重傷害台灣人民對司法的信任。

司改會表示，律師，如同法官及檢察官一樣，係人權及法治原則所依賴之支柱之一，認為應追究台東地檢署與承辦檢察官之責任，且法務部長應就此公開向社會道歉。

台北市、台中市律師職業工會今天也發布聯合聲明，呼籲檢警遵守正當法律程序，保障律師與當事人間的匿密特權，且聲押更應符合必要性、比例原則及法治程序。

不過，台東地檢署解釋，檢察官羅佾德之前偵辦另案時，發現該案黃姓被告及辯護人張靜所提出監視器翻拍照片，疑未經他人同意，在綠絲美容美體沙龍拍下他人按摩及更衣過程前會前往蒐證，已查扣相關電磁紀錄，將持續清查有無其他被害人。

涉詐助理費！檢調6路搜索甜心議員辦公室　約談林穎孟3人

查停電！高檢署邀橋檢、桃檢開專案會議　命各地檢應溯源

張靜遭搜索與蔡英文無關　總統府：政治臆測大可不必

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀