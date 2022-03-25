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高中生出手了！大埔鐵板燒「省錢吃法」破解：130元吃2餐

▲大埔鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，深受不少老饕喜愛。（示意圖非當事店家／翻攝大埔鐵板燒中華店粉專）
▲大埔鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，深受不少老饕喜愛。（示意圖非當事店家／翻攝大埔鐵板燒中華店粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 07:12:29

鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了高檔集團的鐵板燒以外，就屬知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」最受歡迎。近日，就有網友分享自己去吃大埔鐵板燒的經歷，沒想到朋友一舉動超省錢，意外引發討論。

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原PO在Tik Tok貼文指出「我兄弟叫Jason果然夠節省，花130來大埔吃了兩餐」只見貼出的影片中，原PO一行人吃飽之後，突然朋友拿出一個便當盒，告訴師傅自己明天要帶便當到學校去，還打電話告訴媽媽明天不需要幫他準備便當，因為自己要帶大埔鐵板燒的菜到學校去吃。

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▲高中生吃大埔鐵板燒時，吃到免費續菜的店家，直接拿出便當盒要打包，引發討論。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「免費續菜的店吧XD真聰明」、「大埔不就是豆芽菜跟高麗菜的專賣店嗎？XD」、「懂得節省是好事，將來要做大老闆吧」、「跟我去吃牛排都說加麵打包帶走意思一樣，能省則省」、「很孝順啊！正常這種人以後都是大老闆，傻傻的XD」。

而由於大埔鐵板燒部分店家，確實有推出續菜的服務，有些僅能加一次，有些則是可以無限加點，過去就有不少網友吃過擁有續菜服務的門市之後，上網在Google評價上分享，原PO一行人應該是吃到有無限續菜服務的大埔鐵板燒店家，利用先點主餐吃飽之後，續點青菜並打包，如此就能以低價位吃到兩餐的方法省錢，原PO也透露「最後真的打包成功，師傅人非常好」，超搞笑的影片意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）

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