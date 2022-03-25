母餵毒果醬燒炭輕生！送醫「獨活」害死小女兒 遭判12年
新北市一名陳姓媽媽（36歲），去年疑因感情問題產生輕生念頭，但又不願將2歲女兒交付他人照顧，竟將安眠藥摻入果醬中餵食女兒，又把房門緊閉企圖燒炭自殺，不料陳女事後被救回，但小孩卻回天乏術，士林地方法院昨天（25日）依成年人故意對兒童犯殺人罪，判決其12年有期徒刑。
據了解，陳女在2018年時，與張男生下一名女嬰，兩人後來因故不再往來，還為了女兒對簿公堂，最後法院依「幼兒從母原則」將監護權判給陳女，這段期間陳女也另外結識蘇姓女子，後來相戀並結為連理；但婚後陳女時常與蘇女因小事有口角，且時常覺得前夫會將女兒搶走，精神狀況十分不穩定，2021年4月陳女在新北市住處，將安眠藥磨成粉末餵食幼女，等她睡著後，自己也吞食安眠藥，並封閉門窗燒炭自殺。
數十小時後，蘇女返家發現異狀報警處理，但警消到場時女童已明顯失去生命，陳女經搶救從鬼門關前撿回一命，士林地檢署事後依殺人罪嫌起訴陳女。
開庭時，女童生父痛批陳女故意殺害女兒，對此陳女則辯稱，生活各種壓力才會有輕生念頭，帶上女兒是因為「捨不得」，並表示放不下她，也不會丟下她，語畢便當庭痛哭失聲；士林地院審理後認為，陳女做為母親，本應善盡義務教養小孩，卻因受到壓力，就決定帶小孩尋短，剝奪人生正起步且無自殺決意的女兒生命，但考量陳女成長背景並非順遂，且其進行殺人犯行時，自身亦存有尋死念頭，處有期徒刑12年，全案仍可上訴。（編輯：陳苾暐）
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