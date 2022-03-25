泡麵「超滿足吃法」夯翻！她丟1物大升級：一口接一口
泡麵以豐富的口味及方便烹煮的特性，成為每個家庭的必備糧食之一，可不管袋裝還是碗裝都有特定的重量，對於食量大的民眾來說不甚滿足，於是有網友分享了簡單一招，在煮好的泡麵中加入「這物」後，立刻讓整碗麵的份量感大升級，引起網友熱議。
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示單包泡麵對她來說份量太少，可再多加一包又會太飽，令她相當困擾。直到後來觀賞韓劇時，發現韓國有一種實用的做法，那就是把白飯放進湯中變成「湯泡飯」，她將此計挪至泡麵的料理方式，發現這樣吃非常涮嘴，白飯吸收湯的精華後，每一粒米都包覆濃濃的泡麵湯香味，「真的會不小心一口接著一口，吃完獲得大大的滿足，自認懂吃的一定要來試試。」
該文發布後引起老饕們的注意，留言到「我老公吃阿Q桶麵時一定要多幫他準備一碗白飯，泡在裡面一起吃！」、「泡麵配飯超好吃」、「我一直都是這樣吃！每次吃完變太飽」、「會這樣吃+1，阿Q韓式泡菜＋飯，覺得最好吃」。
部分網友則產生疑慮，認為這樣的吃法會攝取過多的鈉含量「這樣吃鈉的攝取量就爆表（一日攝取1800-2000mg）了，會口乾舌燥，好吃是好吃，跟泡麵湯整個喝完一樣」、「每次想到這樣吃都會糾結在鈉含量上 (捲衣角）」、「滿滿的澱粉」、「小時候媽媽常常泡麵加剩飯。是因為要省錢吃的⋯」。 （編輯：李惠婷）