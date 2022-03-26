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家中冷氣狂流口水？「誇張奇景」眾全看傻　背後原因曝光

▲有網友分享，自己家中冷氣突然狂流口水，變成「室內瀑布」。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲有網友分享，自己家中冷氣突然狂流口水，變成「室內瀑布」。（圖／翻攝自爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-03-26 16:57:53

冷氣在許多人家中屬於必備家電，不過可別以為一段時間沒使用，就認為冷氣仍可以正常運作，近日就有網友分享自己家中冷氣突然變成「室內瀑布」，貼文已有近萬人按讚，並且引發熱議。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中可見，他安裝在家中的冷氣，在完全沒有開啟、運轉的情況下，因為「水管堵塞」，所以不停從內部流出液態水，瞬間就成為「室內瀑布」，雖然眼前景象讓原PO感到相當無奈，但他當下仍將畫面記錄下來，並發文自嘲「而我聽見下雨的聲音」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO表示，冷氣在完全沒有開啟、運轉的情況下，因為「水管堵塞」，所以不停從內部流出液態水，瞬間就成為「室內瀑布」。（圖／翻攝自爆廢公社）
照片曝光後，網友們紛紛逗趣的留言，「這冷氣今天心情特別差」、「幹嘛把除濕機吊那麼高」、「冷氣機喝多了」、「還有造水機的功能，真高級」；此外，也有不少人和原PO有類似經驗，「我家也發生過，但沒那麼誇張啊」、「之前家裡冷氣是噴冰塊出來，嚇死」、「我家是用滴的，這太扯」。

事實上，《NOWnews今日新聞》過去曾報導「冷氣吹到半夜狂漏水！水電師傅曝『1解方』：省下維修費」，文中一名女網友也發文透露，自己家中的冷氣吹到半夜突然瘋狂漏水，對此就有內行回覆，水電師傅曾教他，「去買口徑最小的水管（濾水器用的那種），從冷氣外面的排水管由外往內捅，就可以把機子裡面塞住的灰塵捅開排出，之後就可以順利排水了（成功省下維修費）。」（編輯：張志浩）

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