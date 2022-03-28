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餐點死不送上樓？外送員「真實原因」被網轟爆：不爽別做

▲外送餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息溝通，因此常出現許多糾紛，其中「該不該將餐點送上樓」就是常被議論的話題。（示意圖／翻攝photoAC）
▲外送餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息溝通，因此常出現許多糾紛，其中「該不該將餐點送上樓」就是常被議論的話題。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-28 15:41:07

外送平台的興起和普及，讓民眾只要在家動動手指，就能拿到想吃的美食，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息溝通，因此常出現許多糾紛，其中「該不該將餐點送上樓」就是常被議論的話題，近日也有網友分享自身經驗，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提到，自己是一位育有3歲、5歲孩子的媽媽，某天叫了外送，由於不方便下樓取餐，因此要求外送員將餐點送上4樓，不料對方竟表示「還沒解封，不想成為防疫破口」，拒絕送上樓，他氣的直呼「同樣是外送員的我，竟然不知道現在還有這規定！如果是大樓有管理員無話可說，但我家是公寓！」

隨後原PO便聯繫客服，表明「外送員未因規定送至指定樓層」，幾分鐘後，該名外送員就表示「不好意思，剛剛客服打電話給我，有明確跟我說需要送上樓，我現在馬上拿上去」，事後原PO更強調「外送員們，請不要再用防疫規定來說事！」

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO貼出自己與外送員，以及客服的對話內容。（圖／翻攝自爆怨公社）
貼文一出，網友紛紛留言，「選擇當外送員，公司規定就是要送上樓，無法做到可以不做」、「當別人支付運費是傻瓜」、「送上去絕對比等客人下來還快，在那爭論的時間都可以接下一單了」、「快遞都要送上樓了，外送不送上樓是怎樣」、「同是外送員，每天爬4-6樓已經習以為常了 」、「笑死！竟然用疫情當藉口」、「學起來了，以後可以直接找客服，讚讚」。

此外，也有外送員在備註欄表示「其實客人的備註欄要在外送員取餐完按下去以後才會出現，但是取餐後外送員就無法拒單、轉單 , 所以建議想備註『無法送上樓請轉單』的消費者可以直接把這句話打在自己的名字，或地址的公司名稱欄位上 , 外送員在接單時，就能自己評估要不要接這單了」。（編輯：張志浩）

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