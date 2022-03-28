COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

豪門鬩牆鬧到美麗華影城突停業　黃世杰美麗新須賠千萬元

▲美麗華影城。（圖／NOWnews資料照，觀光局提供）
▲美麗華影城。（圖／NOWnews資料照，觀光局提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-28 17:07:11

大直美麗華影城因美麗華家族爆爭產風波，4年前一度暫停營業。美麗華因此對么子黃世杰的美麗新娛樂公司提告求償8422萬餘元，台北地院認定，美麗新應賠償消費者兌退款、系統重置費等共1631萬多元。可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美麗華集團創辦人黃杏中2015年過世後引爆家族爭產。老四黃世杰成立的「美麗新娛樂公司」統籌大直、台茂、皇家3家影城的行銷等事務。大直影城的經營由美麗華百樂園集團下的「美麗華娛樂公司」負責，原本由黃世杰擔任董事長。2018年3月，因皇家影城「競業」問題，導致黃世杰被撤換，改由老三黃秋香接任董事長，美麗華公司同時解除與美麗新的服務契約。

美麗華主張，2010年11月與美麗新簽服務契約，談定由美麗華影城委託美麗新經營複合式電影院，林建翰為技術部主管，負責維護放映工作，張猛勝為技術部門主管。然而，美麗新卻於2016年間，在距離影城僅400公尺、步行約5分鐘處，另成立皇家影城、挖角美麗華影城員工，導致影城一度無法運作，向美麗新求償票券兌換、退款、會員卡贈票共2902萬餘元，至於影城無法運作部分，另向美麗新、林建翰、張猛勝連帶求償5519萬餘元。

美麗新抗辯主張，林建翰、張猛勝只是在份內工作提供勞務，因職責範圍無端捲入公司經營紛爭，請求免賠；2018年6月11日美麗新在記者會中說明退票辦法，美麗華卻又自訂退票辦法，所以與美麗新無關，且美麗華重製影院相關設備，只是為了直接排除美麗新掌握影城，求償顯無理由。

北院審酌，美麗華未舉證林建翰、張猛勝執行職務與集體跳槽、電腦故障等事件具有關聯性，林建翰、張猛勝免負賠償責任，但美麗新確實造成美麗華重新開發官網，重新開發APP，重製售票系統，應賠543萬餘元；美麗新發行的團體票券，是由美麗華向消費者收取後，再向美麗新取款，美麗華可請款1087萬餘元，總計美麗新應賠償1631萬餘元。

士林分署核發扣薪命令　毒蟲憂丟貨運司機工作急繳6萬元

嚴打見成效　酒駕事故死亡創歷年1月最低

前桃縣長吳志揚機要收賄護航投資客　更二審緩刑、還錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀