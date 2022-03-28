豪門鬩牆鬧到美麗華影城突停業　黃世杰美麗新須賠千萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
美麗華主張，2010年11月與美麗新簽服務契約，談定由美麗華影城委託美麗新經營複合式電影院，林建翰為技術部主管，負責維護放映工作，張猛勝為技術部門主管。然而，美麗新卻於2016年間，在距離影城僅400公尺、步行約5分鐘處，另成立皇家影城、挖角美麗華影城員工，導致影城一度無法運作，向美麗新求償票券兌換、退款、會員卡贈票共2902萬餘元，至於影城無法運作部分，另向美麗新、林建翰、張猛勝連帶求償5519萬餘元。
美麗新抗辯主張，林建翰、張猛勝只是在份內工作提供勞務，因職責範圍無端捲入公司經營紛爭，請求免賠；2018年6月11日美麗新在記者會中說明退票辦法，美麗華卻又自訂退票辦法，所以與美麗新無關，且美麗華重製影院相關設備，只是為了直接排除美麗新掌握影城，求償顯無理由。
北院審酌，美麗華未舉證林建翰、張猛勝執行職務與集體跳槽、電腦故障等事件具有關聯性，林建翰、張猛勝免負賠償責任，但美麗新確實造成美麗華重新開發官網，重新開發APP，重製售票系統，應賠543萬餘元；美麗新發行的團體票券，是由美麗華向消費者收取後，再向美麗新取款，美麗華可請款1087萬餘元，總計美麗新應賠償1631萬餘元。