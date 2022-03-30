史丹利YT影片都20萬起跳！粉絲揭「不敗關鍵」：吃飯必配
《英雄聯盟》知名實況主史丹利Stanley，靠著幽默又具特色的玩法，廣受大眾喜愛。近日，就有女粉絲發現，史丹利在YT上的流量「都能保底20萬」，讓她非常驚訝，貼文也瞬間掀起大家熱議。
一名女網友在PTT英雄聯盟板PO文詢問「丹利哥的流量怎麼這麼穩定？」她表示，看了史丹利最近和幾個月前的YT影片後發現，每部都能保底20萬，幾乎沒有20萬以下的影片，忍不住直呼「就連275萬訂閱的tyler1流量也都普普通通，大家每天都會固定收看丹利哥的影片嗎？」
網友們紛紛點出關鍵，「會看，影片剪的滿好笑的」、「這個剪輯師真的蠻強的」、「出片時間吧，出在1700下班吃飯剛好」、「打開Yt去看看那些低訂閱的頻道，剪得難看的一堆」、「其實是剪輯很強，加上丹利很努力開台，很好剪」、「他的片師超強」、「每天都有片可以看，有黏著度」。
也有人分享其他看法，「因為丹利是自身真的有料，不用賣小孩」、「吃晚餐都會配精華」、「有個很大的原因是觀眾已經養成習慣了」、「有料，有的真的很好笑」、「每天吃飯必配」、「配飯好用，剪輯很Ｘ」。
事實上，10年前曾代表台灣奪下《英雄聯盟S2》世界冠軍的史丹利，實力完全沒有減弱，更靠著獨特又創意的打法聞名，不僅吸引粉絲，更湧入許多玩家朝聖，光是上次開台搞失蹤的事件，就足以證明史丹利的超高人氣。（編輯：詹鎰睿）