台灣前世界冠軍「無預警失聯」！粉絲在線急壞 真相曝光
前《英雄聯盟》S2世界冠軍成員的「上路帝王」史丹利（Stanly），因搞怪又特殊的打法，深受上萬名觀眾朝聖，更被譽「台灣聖主」。怎料，16日預定要開台的史丹利卻突然失聯，嚇得粉絲徹夜守台，就連好友丁特等人都連絡不到，網路上更開始瘋傳不幸的消息。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 14:20:10｜2022-02-17 14:41:20
據了解，史丹利預計16日晚間8點開台實況，結果卻遲遲沒有現身，而且開台前1個鐘頭也有改過標題，證明人應該是醒著的，再加上史丹利非常盡責，不僅規劃每周開台實況時間，而且幾乎都沒有翹班過，就算有事也會提前告知。
就連史丹利的MOD（管理員）、好友丁特、勝敗難免等多位實況主，以及史丹利的健身指導教練都狂打電話，卻都得不到任何回應，也讓近萬名觀眾們待在聊天室「守靈」，從晚上8、9點一路守到今天早上紛紛希望人平安。
所幸，史丹利今早8點30分左右終於在IG上報平安，原來只是不小心睡著了，同時也對於擔心他的粉絲們感到抱歉「讓大家擔心了，真的很不好意思」，也開玩笑自嘲「該不會我也得露奶道歉了吧！」才讓大家放心，紛紛趕去上課上班。
不過，在史丹利睡著的這段期間，巴哈姆特、PTT等各大論壇的謠言一堆，甚至還有人說他猝死，這讓史丹利感到非常無奈。
事實上，史丹利目前正在積極執行減重計畫，前陣子更受邀到館長的健身房成吉思汗訓練，據說已經減了20多公斤，館長希望能把史丹利的體重降到雙位數，一同推廣健身、運動的重要性，藉此激發和史丹利一樣有體重困擾的朋友們。（編輯：詹鎰睿）