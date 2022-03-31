衝台南吃牛肉湯算外行！「夜市神物」曝光　在地人跩起來

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「最早兩人是從製作手工皮鞋起家，然而敵不過機械化快速生產，手工產量少成本高的劣勢，使得兩人不得不另謀生路，後來，他們決定到夜市做起鹽酥雞的生意，然而為了與市面上鹽酥雞匹敵，兩人經過多次失敗與嘗試，開發出不同一般鹽酥雞的炸法，傳統的鹽酥雞會將雞肉先炸過一次，等客人決定好要點什麼之後再回鍋炸一次，然而黃氏兄弟二人的作法則是直接將生雞肉下鍋油炸，少掉二次油炸的過程，起鍋後的雞肉較酥脆不油膩，很快就可以直接裝袋讓客人帶走」。
台南式粉專指出「這種炸法不僅讓小上海的雞肉外酥內嫩，搭配上獨特的香料，就連油炸後的屑料，也讓人一定要倒光紙袋吃個精光才過癮，曾有到外地讀書吃不到小上海的學子說，他最懷念的就是小上海的屑屑，也因為二人是聾人，為了減少語言溝通上的不方便，兩人的店不同其他鹽酥雞店五花八門的菜單，他們僅賣單一品項，那就是香酥雞，客人也僅需以手指告知份量大小即可」。
「直到今天，不僅台南在地可以品嚐到小上海，就連外地多個縣市也可以看到小上海的蹤影，小上海似乎也成了台南特色小吃的代表之一，也是外地學子懷念家鄉好味道的管道之一，不過隨著分店越來越多，有些其他地區的並沒有台南的好吃，如果大家想吃最在地的！不妨下次來台南時，到永康總店的香酥雞，他可是有其他分店無法超越的美味，還能看到獨特的小上海機車得來速奇景哦！」
貼文一出，不少在地親友出面認證「永康總店真的超級好吃喔，小上海真的是台南的驕傲」、「帶北部朋友來台南玩，必吃小上海的啦！超好吃」、「逛夜市絕對要先來一包小上海！超級好吃」、「小上海真的出了台南就會想念的味道，逛夜市買小上海回家看綜藝節目，這是台南人的浪漫」、「不要再喝牛肉湯了！小上海才是王道」、「身為一個永康吃到大的人，真是驕傲了！」、「其實最早就是在永康街這邊！就是以前的永康夜市！從小吃到大的總店美味，我愛小上海」。（編輯：張嘉哲）