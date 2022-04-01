爭鮮「打烊前會特價」？他半夜撲空：優惠呢 釣店員回應
壽司、生魚片等美食受到不少台灣人的喜愛，近年國內也進駐許多迴轉壽司品牌，而《NOWnews今日新聞》曾報導「爭鮮『隱藏吃法』一顆壽司變5元！老饕認了：公開的秘密」中，提及「爭鮮」往往到了準備打烊時，為了不浪費食物，會將商品用更優惠的價格售出，不過近日有網友分享，晚上10點衝到爭鮮但撲了空，貼文引發熱議，也釣出店員回應。
一名網友30日在Dcard發文分享一張照片，圖中他提著一袋爭鮮壽司，並將文章標題寫下「爭鮮壽司打烊沒特價？」，他表示，「剛剛快10點去買壽司，竟然還是原價，難不成賣不完的會放到明天賣嗎？特價會增加購買意願才對」。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛討論「如果剩不多的話，確實沒必要特價吧」、「但沒特價你還是買了耶」、「每間店規定不同啊」、「我家這邊9點多買，真的買一送一」、「誰規定一定要打折？貪小便宜成這樣」、「不一定都會打折好嗎，什麼奧客想法」。
針對不少網友的質疑，原PO也解釋，自己只是「好奇特價的標準，就算沒特價想吃還是會買，不會為了特價刻意蹲點」；對此也有幾位爭鮮店員在留言區回覆「不一定會因為要打烊就打折， 是怕養成部分客人都等打烊前才來買」、「頻繁特價，會養成習慣性蹲守在店附近等特價的客人， 如果一直遇到這種情況，通常會針對商品剩太多的情況調整，比如預估生意不好，就不做那麼多，因為物料可以放，但成品一定是當天報廢，特價只能算不定時優惠，每家店都是獨立運作，公司沒有明文規定一定要特價」。（編輯：張志浩）