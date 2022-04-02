買飲料好難！點餐「特殊規則」被老饕轟爆：根本沒有必要
隨著國內飲料店選擇越來越多元，一天一杯手搖飲已經變成許多人不可或缺的日常，而為了迎合顧客，飲料的甜度、冰量，各店家也會依照需求調配，但近日有網友分享，自己某天點了「去冰」飲料，送來時瓶中竟有好幾顆冰塊，貼文意外引爆「手搖飲點餐」的話題，不少人認為，點餐要喊「完全去冰」相當沒必要。
原PO在Dcard上以「去冰還是會有小碎冰喔」為題發文，提到「每天早上都需要咖啡的我，每次都點去冰拿鐵，店員都會說，去冰還是會有小碎冰喔」，而近日，他透過線上服務遠端點餐時，再次選了去冰，但拿到咖啡後，瓶子內竟然還是有好幾顆冰塊，讓她困惑「真的不能一顆冰塊都沒有但是又不要是熱的嗎？」
事實上，過去《NOWnews今日新聞》曾報導，「手搖飲喝錯好幾年？店員揭『正確點法』 去冰其實藏秘密」，文中飲料店店員表示「去冰本來就會有三到四顆冰塊，其實你搖一下就沒有了」，針對這點，有網友在原PO貼文下留言「以前的去冰真的是沒有冰塊，不知道什麼時候開始一堆飲料店都變成有小碎冰」、「之前打工的飲料店，店長說去冰就是沒有冰塊」、「真的超討厭說去冰了還給冰塊的店」、「雖然可以說要常溫，但還是不能接受飲料去冰有碎冰」。
此外，有網友表示點餐時可以向店員要求「完全去冰」，但不少人仍無法接受，直言「去冰就是『不要冰塊』 ，為啥硬要搞一個完全去冰，才再說去冰會有小碎冰」、「既然有完全去冰，那當初幹嘛不要搞一個冰度叫小碎冰就好」、「覺得讓微冰有小碎冰就好，不用分那麼細」、「買飲料好難喔」。（編輯：張志浩）