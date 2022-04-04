碗裝泡麵加蛋都失敗？「神級吃法」被抖出 老饕著迷吃爆
泡麵因為其便利且便宜的原因，成為不少人三餐以及宵夜的首選，而不少人認為單吃泡麵太過無趣，會買袋裝泡麵自己烹煮再加料，不過有時出於種種理由，只能吃碗裝泡麵，但你是否常常面臨利用碗裝泡麵想加蛋泡來吃，但是蛋卻完全不熟，導致難以下嚥呢？近日，就有網友分享自己碗裝泡麵加蛋法，結果引發廣大迴響。
原PO在Tik Tok 貼文指出「我也來用泡麵做看看蒸蛋」只見影片中，原PO先將熱騰騰的泡麵全部吃光，剩下大約二分之一的湯底，接著將兩顆雞蛋打入其中攪拌，接著拿到微波爐加熱兩分鐘，湯底因為有鹹度直接成為蒸蛋的基底，讓人看了垂涎三尺。
貼文一出，網友紛紛回應「我都是這樣吃沒錯！超級好吃......」、「這樣會熟喔，原來微波爐這麼好用」、「這是屬於月底省錢餐的一種吧XD」、「蒸蛋的精髓真的就是湯頭！剛好泡麵湯夠味」、「原來還有這種吃法，學起來嚕」。
也有不少嘗試過的老饕回應「用辛拉麵的湯頭加蛋微波成蒸蛋真的超好吃QQ」、「可以加入一點牛奶.....也非常好吃」、「可以加一點牛奶會變的很滑很嫩超好吃」、「我都還會煮一點白飯，然後直接配著吃，雙重滿足」、「我建議至少微波三分鐘以上，湯汁建議不要過半，比例會比較剛好喔」、「這真的很好吃，泡麵湯頭太讚了」。（編輯：張嘉哲）