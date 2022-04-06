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台式飯糰加啥才對味？內行一致推必放「這2物」：是靈魂

▲有網友好奇詢問台式飯糰必加什麼料才好吃？立刻引起老饕們熱烈討論。（圖／NOWnews 資料照 ）
▲有網友好奇詢問台式飯糰必加什麼料才好吃？立刻引起老饕們熱烈討論。（圖／NOWnews 資料照 ）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 10:36:14

台式飯糰因為包著滿滿的餡料，加上充足的米飯，捏成圓滾滾的一大團，飽足感十足價格也合理，因此廣受許多民眾的歡迎，不過飯糰該包哪些餡料，就有各自的擁護者。一名網友就認為，台式的飯糰靈魂是「菜脯」，也好奇大家都喜歡包哪些餡料？貼文曝光後立刻引起老饕們熱烈討論。

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原PO在《PTT-Gossiping》板發文「飯糰的靈魂是在菜脯，對吧？？」，認為一個台式飯糰的靈魂就在於「菜脯」，沒有加它「好比披薩沒了起司，珍珠奶茶沒有珍珠」，也好奇大家認為台式飯糰必加哪些餡料才夠味？

貼文一出，立刻引來許多老饕回應，其中最多人點名必加油條與肉鬆：「是油條」、「油條才是靈魂」、「油條啦」、「油條才對」、「是油條，你誤會了」、「油條跟肉鬆啦」、「答案就是肉鬆，肉鬆好吃整顆就好吃」、「油條、滷蛋、肉鬆，黃金三角」、「肉鬆，好吃的肉鬆能救其他難吃的食材」、「肉鬆跟油條好嗎」。

▲多數網友點名台式飯糰中的靈魂是「油條」。（示意圖／取自pixabay）
▲多數網友點名台式飯糰中的靈魂是「油條」。（示意圖／取自pixabay）
另外也有人表示：「靈魂是花生粉跟糖粉」、「海苔」、「飯才是靈魂菜雞們」、「滷蛋畫龍點睛」、「炒的微鹹肉燥末」、「蛋，是蛋，沒有蛋的飯糰不是好飯糰」、「我覺得是甜甜辣辣的酸菜」、「是控肉」、「花生粉、糖粉和油條」、「素豆鬆加油條才夠脆」。（編輯：陳珮瑜）

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