西堤NO.1不是牛排？女狂點「這杯」 眾也愛爆：只為它來
「西堤牛排」為王品集團旗下的連鎖餐廳品牌，美味的餐點受到許多顧客喜愛，對此就有網友表示，她整間餐廳最愛的品項就是「布蕾香紅」，甚至只為了它來用餐，貼文曝光後，不少網友看了也秒讚：「去西堤唯一被這個驚艷到，然後就從此愛上烤布蕾奶茶了」、「每次都是為了這杯去吃西堤這真的大愛」。
該名網友4日在Dcard中貼文，她以「西堤唯一摯愛」為題，表示每次去西堤，無論是前菜、湯品還是主餐，都沒有特別喜歡的，唯獨只為了飲料「布蕾香紅」而來，「上面是烤布蕾的口感下面是紅茶，喝一杯飲料也能同時吃到甜點」，且紅茶味道微甜又好喝，完全不失水準，讓她笑稱自己是「為了飲料來吃西堤的奇葩」。
貼文一出，大批網友也狂讚，「真的超級好喝」、「去西堤唯一被這個驚艷到，然後就從此愛上烤布蕾奶茶了」、「攪拌後會是一杯超濃超好喝的奶茶」、「我也超愛這個，西堤裡最優秀的品項」、「這我超愛，我還會跟店員多要一些烤布蕾」、「這個真的超讚」、「上次去西堤，一喝這個驚為天人」、「每次都是為了這杯去吃西堤這真的大愛」、「這杯真的超好喝，我不愛喝飲料的都愛上了」。
也有網友大推別的品項，「西堤我最愛它的薯泥，可惜現在沒有了」、「我最愛焗烤蘑菇！那個超級好吃～每次都會再續麵包來配，不然就是留一半單吃也很香」、「我最愛西堤的香草茶」、「起司奶蓋紅永遠的神，但是它沒了」、「好想念巧克力袋冰淇淋」、「他的薯條也超級好吃，很會炸，不油超級酥脆」、「我去西堤都是為了海鮮清湯跟巧克力冰淇淋袋」。（編輯：賴禹妡）