壽喜燒霸主是誰？「這2間」肉片最過癮 冠軍醬汁超下飯
台灣人不分一年四季、天氣冷熱最愛吃火鍋，而日式火鍋壽喜燒能夠吃到甜美醬汁包裹鮮嫩肉片，鹹甜滋味令人上癮，成為吃到飽人氣選擇。到底連鎖壽喜燒吃到飽餐廳哪一間最頂？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了近半年內，關於「人氣連鎖壽喜燒」話題的網路聲量表現，統整出「熱門連鎖壽喜燒品牌TOP 5」，網友除了公推「醬汁是靈魂」，由日本引進的老牌「Mo-Mo-Paradise」奪下網路聲量第一名，更曝光「壽喜燒一丁」與「一番地」這2間的肉片吃起來最過癮，而且甜點不只解膩，「選擇超多，好賺！」
從日本流傳而來的壽喜燒火鍋，在鍋內淺淺放入少量醬汁後，將肉片及蔬菜烹煮至入味，鹹甜滋味搭配軟嫩肉質與時蔬的滑嫩口感，讓很多人愛不釋口，是台灣吃到飽餐廳的人氣選擇之一。但這麼多間連鎖壽喜燒到底在大家心中評價如何，哪一間最受到推薦？《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了近半年內，關於「人氣連鎖壽喜燒」話題的網路聲量表現，為大家統整出「熱門連鎖壽喜燒品牌TOP 5」。
觀察網路聲量時，發現有網友提問「最推薦哪家壽喜燒？」回文公認「醬汁是靈魂」，獲得最高討論聲量的是「Mo-Mo-Paradise」，不少民眾分享「壽喜燒就是吃醬啊，它的醬很夠味」、「momo的醬汁特別下飯」。也有理性的網友分析，Mo-Mo-Paradise的價格相對比較高，建議學生們或是小資族用餐前，要稍微衡量一下預算才能吃得更盡興。
除了醬汁，作為美味主體的肉片當然也是大家關注的重點，網友紛紛曝光心中的最頂首選，推薦「壽喜燒一丁」與「一番地」兩大品牌的肉片吃起來最過癮，並細膩描述「牛小排很有厚度」、「推雪花牛，吃起來很滿足」等。意外的是，這兩間品牌的甜點也同時獲得許多討論，像是「一丁的甜點選擇超多，好賺」、「超愛一番地檸檬糖片，很解膩」，很受好評，是壽喜燒吃到飽議題中的另類亮點。
另外，「潮肉」與「金大鋤」兩間品牌，則因擁有多款鍋底口味與吃法受到網路熱議，不只可以吃到鹹甜醬汁搭配正統七味粉的口味，還提供芥末粉、酸醋醬等多種調味料嚐鮮，有網友掛保證表示「洋蔥豬、泰式酸辣、起司的不同口味，而且都蠻好吃的」、「大推金大鋤的黃金泡菜豬肉」、「大鋤包（刈包）超特別的」等，放大壽喜燒的美味體驗。