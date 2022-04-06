壽喜燒只懂涮肉？內行推「它」吸醬汁必吃 2食材毀整鍋
在台灣人最愛吃的火鍋裡，日式壽喜燒算是人氣常勝軍，有網路聲量調查公開「熱門連鎖壽喜燒霸主TOP 5」，沒想到綜觀許多網友討論，意外發現原來牛肉片可能不是人人都重視的壽喜燒主體？被鍋裡甜美醬汁包裹出鹹甜滋味，大家公認熬煮入味的必吃配料到底有哪些？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「連鎖壽喜燒」話題的網路聲量表現，一併公布「十大必吃壽喜燒配料」，由「豆腐」奪下冠軍。被許多人視為火鍋天敵的「芋頭」及「南瓜」，則引來正反兩極化評價，被形容是「整鍋直接毀掉」的元兇。
被盛讚「醬汁是靈魂」的壽喜燒，以日式醬汁將所有食材烹煮至入味，讓人上癮的鹹甜滋味，除了肉片主食外，許多人也推薦新鮮蔬菜的滑嫩口感，尤其能夠「吸飽湯汁」的配料，讓不少網友大讚吃起來超滿足。
觀察《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「連鎖壽喜燒」話題的網路聲量表現，被大家公認壽喜燒必吃的「十大必吃壽喜燒配料」，由「豆腐」奪下冠軍，被稱讚「吸滿湯汁的豆腐吃起來好療癒」；第二名也是容易吸附湯汁、輕鬆就可以煮出甜味的「洋蔥」。
菇類則有「香菇」及「金針菇」上榜，網友分享「香菇跟醬汁很合欸」、「金針菇也不錯」；葉菜類則以「高麗菜」和「白菜」最多人推薦。但第一名豆腐同為豆製品，也有不少人是偏好滑嫩的「豆皮」帶來不同口感。
至於被許多人視為火鍋天敵的「芋頭」及「南瓜」，受到許多網友揶揄「拜託不要芋頭，整鍋直接毀了」、形容是「整鍋都糊掉」的元兇，指證歷歷表示「南瓜在裡面會散開，我真的不行」。但也有粉絲反駁「好的芋頭其實很Q很綿密，不會散掉」、「南瓜蠻正常的吧，日本的都有欸」，引來正反兩極化評價和討論。