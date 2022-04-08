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月瘦3公斤加薪5千！她面試被老闆要求減肥　怒轟：選妃嗎

▲面試是求職極為重要的環節，但有網友卻分享，有次面試時，公司老闆竟然不斷評判自己的身材。（示意圖／取自PhotoAC）
▲面試是求職極為重要的環節，但有網友卻分享，有次面試時，公司老闆竟然不斷評判自己的身材。（示意圖／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 10:26:09

求職是一段相當艱難的路，除了要評估自身能力外，也要仔細尋找能讓自己發揮所長的環境，因此面試環節極為重要，但有網友卻分享，有次面試時，公司老闆竟然不斷評判自己的身材，甚至開出「到職第一個月減肥瘦3公斤，就直接錄取，再加薪5000」的條件，令她相當傻眼。

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原PO在「104職涯診所」發文抱怨，近日應徵行銷工作，「面試當天一走進辦公室，老闆就一直對我上下打量，自我介紹完才談沒兩句，他就開始討論我的身材，說什麼我的臉看起來漂漂亮亮，就只差身材比較肉，如果能再瘦5公斤就真的完美了。」

原PO聽完當下已經感到相當不舒服，拼命想將話題拉回，怎料對方不死心的繼續說「如果我答應到職第一個月就減肥瘦3公斤，他現在就直接錄取，還幫我加薪5000」，原PO後來只好用各種理由找藉口離開，並強調「BMI一直都維持在健康正常的範圍，且做行銷又不是要進演藝圈，為什麼還要看身材？老闆以為是在選妃嗎？」

▲原PO表示「面試新工作，人資會聯絡前公司嗎」，貼文一出，也有過來人說這其實「很正常」。（圖／擷取自pexels）
▲老闆表示，原PO到職第一個月若能減肥瘦3公斤，現在就直接錄取，還幫忙加薪5000。（示意圖／擷取自pexels）
貼文引發熱議，網友留言建議「身材與行銷工作無關，建議直接到勞動局申訴」、「如果是在網路上的人力銀行找到這職缺，建議也把妳的遭遇向平台進行申訴」、「下一次萬一不幸遇到類似奇葩，應該在確認安全情況下，立刻回擊起身走人，反正也不可能跟這種人共事，沒必要跟他客氣」。

不過，若撇除掉老闆不斷評論原PO身材，僅針對公司給予的「減重福利」，不少網友也認為，「我們公司也有減肥比賽獎金，鼓勵大家自己報名參加」、「減肥又加薪，其實是不錯的福利」、「這種還是見仁見智，每個人考量不同」、「有些老闆真的為了員工健康，可以長久的做下去，會用這種方式加薪」。

此外，據我國《就業服務法》第5條第1項規定，「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定」。

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