好市多「神秘公告」躲角落！會員結帳愣住：逛10年沒發現
美式賣場好市多因為其物美價廉的特性，加上時不時推出獨門商品，成為不少人逛賣場的首選之一。但好市多內的任何規定以及公告你是否都有看過呢？就有網友分享自己去逛好市多時，在熟食結帳區旁邊看到一張「公告」，結果仔細一看卻發現驚人秘密，直呼「根本沒注意過....這下事情大條了」，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「大家有注意過好市多熟食區的結帳櫃檯那邊，有一張熟食熱量表嗎......因為在點餐區收銀台旁邊牆上偏高的位置，而且因為品項眾多，字還蠻小的，其實很難發現」只見貼出的照片，原來是好市多熟食販賣區的細項資料，包括每種產品的熱量跟重量有多少，而像是最有名的牛肉捲，重量則是343公克，熱量832大卡；熱銷的凱薩雞肉沙拉，重量就有550公克，熱量則是979大卡等等。
貼文一出，網友紛紛回應「修蛋幾咧！沙拉怎麼快一千大卡＝＝」、「逛10年還真的沒發現過欸....牛肉捲熱量好扯」、「沙拉應該是肥在那個醬料吧，不然怎麼那麼高」、「以後牛肉捲只吃半個，定案」、「下次不敢再加沙拉醬了啦，好誇張」、「牛肉捲我會假裝我沒看到他的熱量」、「披薩一塊就要650＝＝我真的不敢吃了我」、「好市多熟食熱量都超高欸，不愧是美式飲食欸.....」。
事實上，過去營養師朱瑞君也曾經在臉書分享好市多熟食熱量表，與其好市多公告大同小異，包括牛肉捲、凱薩雞肉沙拉都是榜上有名的高熱量，朱瑞君解釋，因為沙拉有其沙拉醬確實為熱量來源之一，另外則是裡頭添加的麵包丁，也是熱量相當高。吃完一整份就會有不少人佔據掉一天熱量額度的一半，相當驚人。（編輯：張嘉哲）