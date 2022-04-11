蝦皮國際寵物日打5折！「5時段」狂撒1折神券 現折100元
今（11）日是國際寵物日，根據財政部資料顯示，2021年台灣寵物產業全年產值，相較於前年成長了近50億，來到近350億元。蝦皮購物也統計站上數據發現寵物相關「毛經濟」商品，尤其寵物保健食品、鮮食、處方飼料，去年的銷售突破8倍成長；近期因應夏季來臨，除蚤除蟲洗沐商品、皮毛保健品等，買氣也成長突破4成。看準萌寵商機，蝦皮購物今明兩天（4/11~4/12），祭出寵物用品下殺最低5折優惠，曝光「5時段」狂撒1折神券，最高可以現折100元！
蝦皮購物於「國際寵物日」攜手眾多品牌祭出寵物用品下殺優惠，4/11今天精選5時段，包括凌晨00點、凌晨2點、12點、18點、20點狂撒1折神券，上班族們記得剩下兩個時段，可別再錯過！
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於精選店家消費還有獨家好禮，「希爾思」下單就送獸醫諮詢，滿額再送貓薄荷玩具、狗抱枕玩具；「HIGHCP」下單寵物紙尿褲，就送雞肉棒棒糖1支；「毛樂子寵物」下單就送陪心無穀低碳貓糧CIAO肉泥1包；至力奇下單滿649元，送貓貓狗狗餐包罐頭。通通數量有限、送完為止。
另外，KLOOK也推薦寵物友善的度假三大選擇，可以帶毛孩去露營，讓主子睡專屬夢幻帳篷；到遊樂園一起坐旋轉木馬或戲水；入住五星級飯店，還幫大家準備好超豐盛寵物專用備品。