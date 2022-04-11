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毛孩比新生兒還多！露營睡專屬帳篷　五星飯店供狗狗備品

▲國際寵物日帶毛孩一起度假去，寵物友善露營區竟有毛小孩專屬帳篷！五星級台北君悅飯店更提供豐富寵物專屬備品，從睡墊、餐碗食品、潔牙骨、尿布到專屬洗毛精通通幫大家準備好。（圖／KLOOK提供）
▲國際寵物日帶毛孩一起度假去，寵物友善露營區竟有毛小孩專屬帳篷！五星級台北君悅飯店更提供豐富寵物專屬備品，從睡墊、餐碗食品、潔牙骨、尿布到專屬洗毛精通通幫大家準備好。（圖／KLOOK提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-11 14:47:06

台灣人相當寵愛貓狗，根據農委會寵物登記管理資訊網與內政部的資料統計，2021年全台登記的寵物數量以每2.4分鐘的速度，超過新生兒每3.4分鐘一位，已正式出現「黃金交叉點」，預估全台犬貓數量將達295萬隻，並首度超過15歲以下孩童人口數289萬，相當於每10人就有1人家中有養寵物。4/11國際寵物日帶毛孩一起度假去，大推寵物友善露營區，竟有毛小孩專屬帳篷！五星級台北君悅飯店更提供豐富寵物專屬備品，從睡墊、餐碗食品、潔牙骨、尿布到專屬洗毛精通通幫大家準備好！再到中部遊樂園和毛孩大玩寵物戲水池、一起坐旋轉木馬。

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沒想到可以跟家中主子一起去露營、入住五星級飯店？4/11國際寵物日KLOOK推薦毛起來玩的各式體驗，包括與萌寵一起豪華露營在大自然睡一晚、到寵物專屬樂園一起坐旋轉木馬和戲水，尤其入住五星級飯店享受毛孩專屬睡墊、餐碗、潔牙骨、尿布，連洗毛精都準備好，根本是「陪寵物住飯店」。

▲桃樂絲露營區坐擁夕陽第一排絕佳位置，與毛小孩輕鬆欣賞美麗夕陽與夜景。（圖／KLOOK提供）
▲桃樂絲露營區坐擁夕陽第一排絕佳位置，與毛小孩輕鬆欣賞美麗夕陽與夜景。（圖／KLOOK提供）
與毛孩一起豪華露營！在大自然睡一晚

現在豪華露營也禮遇毛孩貴賓，打造寵物友善空間，在露營勝地苗栗，位於銅鑼的「黃金梯田露營地」，不只提供毛小孩專屬帳篷，行程還包含專業空拍服務，讓大家可以和主子一同體驗露營樂趣，還能拍下美好回憶；「桃樂絲露營區」則提供各式燈條、燈球與布旗，讓大家輕鬆裝飾出專屬毛孩同住的露營氛圍，還可以在夕陽第一排絕佳位置共賞美麗日落與夜景。擁有網美必拍神殿帳棚的台中「嚮樂城堡天籟之森」，不只提供主題闖關、手作DIY等活動，也於營區內設有寵物友善露營區，親子都能在草原放肆奔跑。

寵物專屬樂園一起坐旋轉木馬和戲水

現在毛小孩也有自己專屬的遊樂園！位在台中的「HiONE啵比星球」佔地近2萬坪，可說是亞洲最大的寵物友善空間，大家可以攜帶毛孩一起坐旋轉木馬，在寵物戲水池、寵物放風區盡情遊玩，住宿還有美容體驗。今年更打造全新「勇闖侏儸紀」恐龍主題，多達50多種恐龍進駐園區，陪萌寵瘋玩。

南投的「九族文化村」也開放寵物入園，大家可以帶著毛孩逛遍包括原住民部落區，並在充滿異國風情的歐式花園和噴水池前，與寶貝留下美麗寫真。（提醒部分室內不可進入；寵物於纜車上需要推車或提籃）。

▲台中HiONE啵比星球可以與毛小孩一起坐旋轉木馬，更設有寵物戲水池、寵物放風區。（圖／KLOOK提供）
▲台中HiONE啵比星球可以與毛小孩一起坐旋轉木馬，更設有寵物戲水池、寵物放風區。（圖／KLOOK提供）
陪主子入住五星級飯店！寵物專屬備品伺候

台灣首家寵物友善五星級飯店，台北君悅飯店提供專屬毛小孩可以入住的房型，更提供豐富寵物專屬備品，包括寵物專屬睡墊、專用飲水、餐碗食品、潔牙骨，甚至寵物尿布到專屬洗毛精，通通幫大家準備好，輕鬆陪主子入住享受奢華感；「金普頓大安酒店」同樣接受攜帶寵物入住，在西方摩登感融合東方禪意的雅致空間，貼心備有寵物專屬用品，讓大家與萌寵一起放鬆耍廢。


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