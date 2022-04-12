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建商行賄案！新北官員以死明志　3官商二審有罪

▲晶鑽建設行賄案，高院仍判台北市都發局工程員戴一貫7年10月。（圖／記者潘千詩攝）
▲晶鑽建設行賄案，高院仍判台北市都發局工程員戴一貫7年10月。（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-12 12:27:35

晶鑽建設遭檢舉涉嫌行賄雙北官員，檢廉2017年發動搜索後，新北市地政局副局長王聖文跳樓輕生，還留下「我沒拿錢」的遺書。至於遭起訴的台北市都發局工程員戴一貫因為不認罪，一審遭判7年10月，高等法院今（12）日駁回上訴。可上訴。

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廉政署2014年獲報，指有建築業者疑行賄台北市都市發展局、建築管理工程處及新北市地政局。檢廉佈線2年多蒐證，發現王聖文與李嘉詳有不尋常聯繫及金錢往來，2017年2月檢廉發動搜索後，王男當天下午就跳樓身亡，還留有「我沒有拿他們的錢」的遺書，檢方也以王聖文死亡，予以不起訴。

媒體報導，新北市地政局副局長王聖文遭檢方約談後自殺。新北地檢署22日指出，21日因案搜索王聖文桃園住處，他的妻子在場，過程平和，並未約談2人。圖為王聖文住處外觀。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）中央社記者卞金峰桃園攝 106年2月22日
▲新北市地政局副局長王聖文遭檢方約談後自殺。圖為王聖文住處外觀。（圖／中央社資料照 106年2月22日）
檢廉指控，2014年8月間，李嘉詳因內湖晶鑽帝寶建案來不及完工，又有銀行貸款壓力，與協助申請使用執照的李勝輝行賄戴一貫40萬元，李嘉詳則用修圖軟體將原本未完工的建築，修改成竣工完成圖，藉此取得建案使用執照，涉嫌貪汙。

新北地院依《貪汙治罪條例》不違背職務收賄罪，判處戴一貫7年10月，褫奪公權4年，沒收40萬元，李嘉詳、李勝輝因坦承犯罪且有悔意，依共同犯交付賄賂罪，各獲輕判得易科罰金之刑、均褫奪公權1年。

高院審酌，戴一貫否認犯罪，但李嘉詳、李勝輝均供承犯行，且有證人證述、監聽譯文、對帳單等資料佐證，加上戴一貫分別入股及投資晶鑽二項建案，認定原審判決的認事用法並無違誤，量刑及沒收亦屬妥適，因此駁回上訴。戴一貫可上訴，李嘉詳、李勝輝不得上訴。

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