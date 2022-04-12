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孕媽咪看過來！「這樣吃」能維持好身材：讓妳養胎不養肉

▲孕媽咪必看！營養師高敏敏分享「養胎不養肉」的8種吃法，讓妳吃的健康營養又能維持好身材。（示意圖／取自Pixabay）
▲孕媽咪必看！營養師高敏敏分享「養胎不養肉」的8種吃法，讓妳吃的健康營養又能維持好身材。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-12 15:38:58

孕媽咪看過來！常常說懷孕是一吃兩補，但不是吃越多就越營養，美女營養師高敏敏就分享「養胎不養肉」的8種吃法，讓妳吃的健康營養又能維持好身材。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
第一「高纖蔬果」，多多益善，每天最少2碗蔬菜、2個拳頭水果。推薦：綠色菜、茄子、黃椒、紅蘿蔔、香菇、拳頭水果；第二「澱粉、蛋白質」，剛剛好就好，全穀雜糧類，約3碗／日，推薦：豆魚蛋肉，約兩個手掌大小／日。

第三「每餐不吃過飽」，8分飽就好，什麼都吃、什麼都不多吃、可少量多餐；第四「點心、飲料」，少糖多天然，用豆漿、鮮奶取代含糖飲料，水果取代精緻甜點，推薦豆漿牛奶、水果，避免珍珠奶茶、蛋糕和甜甜圈。

第五「加工食品OUT」，多吃天然食物、少加工品，避免：丸子、熱狗、培根和火腿；第六「少吃重口味、重調味、勾芡的食物」，避免高鈉造成水腫、妊娠高血壓，避免：麻辣鍋、紅燒料理、醬油、鹹酥雞或炸雞炸物。

▲美女營養師高敏敏分享「養胎不養肉」的8種吃法，讓妳吃的健康營養又能維持好身材。（圖／營養師高敏敏授權提供）
▲美女營養師高敏敏分享「養胎不養肉」的8種吃法，讓妳吃的健康營養又能維持好身材。（圖／營養師高敏敏授權提供）
第七「避免反式脂肪」，少碰奶精、乳瑪琳、酥皮類點心、奶精、奶油、蛋撻、菠蘿麵包；最後「少高油脂、享用食材原味」，推薦用清蒸、川燙、烤的，避免油炸、油煎，「孕媽咪的飲食方式真的重要，有正確的飲食習慣，才能和寶寶擁有健康的身體」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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