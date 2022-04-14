印度神童雪恥了！預言「突點名台灣」又中 準到無法解釋
印度神童阿南德自從疫情侵略全球之後，多次預言大事件與時機點，在全球聲名大噪，但在日前最新預言當中，特別點名台灣在四月份要特別注意，包括亞洲地區疫情也會更加嚴峻，其中，預言4月4日將會是第一個關鍵日，但當時台灣與國際並未發生大事，不少人直呼等著看他預言的4月13日第二個關鍵日有何事件發生，結果台灣本土疫情確診在昨天竟創下「史上新高」，再度掀起話題。
印度神童日前在個人YT頻道表示，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球來說都不是好預兆，4月第一個關鍵時間為4月4日，這天過後會讓原本的危機再擴大，而第二個關鍵日則是4月13日，全球將迎來巨大災難，包括像是豪雨、地震等天災，其中以新冠疫情和經濟將擴大災情，這些都要到5月底、6月才會陸續好轉。
而阿南德的預言4月4日的關鍵日雖然並未發生大事，但從那之後，台灣疫情開始一路往上飆升，直到他預言第二個關鍵日4月13日，被點名的台灣本土個案一天暴增744例，創下國內疫情「有史以來的新高」，突破去年單日確診721人的紀錄，詭異巧合讓不少網友不寒而慄，認為「準到不合邏輯！」
另外，阿南德去年12月中旬時透露，今年包括黃金及白銀、加密貨幣和農地都是最好的投資選擇，結果從4月4日開始，黃金一路開始飆漲，甚至在越接近關鍵期的12日，一口氣每錢上漲80元，買進來到每錢6370元、賣出達每錢6920元，不論是買進、賣出部分，從去年12月6日至今，都創下金價四個月以來新高，再度與阿南德投資建議不謀而合，讓不少人驚呼「這人到底是何方神聖！」（編輯：張嘉哲）
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