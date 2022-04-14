西堤「隱藏服務」現身！內行倒賺160元 眾愣：不懂太虧
西堤牛排是王品集團旗下的連鎖餐飲品牌之一，除了餐點美味，服務也相當周到，因此是不少人聚餐、生日慶生的好選擇，不過近日就有網友分享爽吃西堤又能省錢的方法，貼文意外引發廣大迴響，不少老饕紛紛驚呼「從來沒這樣吃過西堤」、「西堤還能有這種服務喔，算一算賺了160元」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「無聊在網路上看到一篇西堤牛排的文章，結果去官網晃一晃發現西堤可以外帶哦？本身是喜歡吃他們的菲力牛排，一看價格比店內便宜85折左右，然後不用收服務費，有人有用過西堤外帶的服務嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「西堤有外帶？沒看過人家外帶啊」、「西堤能外帶嗎？不是內用吃氣氛才是重點」、「真的可以外帶喔！算一算服務費加餐點價差省160元」、「現在才知道西提可以外帶，不收服務費很划算欸」、「比店內價格還便宜喔？那我要來點點看了」、「太晚知道了RR虧好多」、「我超愛西堤....但價格覺得有點貴，現在外帶有打折可以開吃了XD」；不過，也有網友認為「西堤就是要吃他的服務跟氣氛啊，不會想外帶欸」、「還是喜歡現場吃，一道一道菜上，服務生人都很親切，喜歡那個氛圍」。
而《NOWnews》記者實際到西堤官網查詢，發現真的有一專區為「線上外帶自取」，點進菜單以「原塊牛排」套餐來說，到場吃一客598+10%服務費，約莫660元左右；而如果是使用外帶自取的部分，僅需要498元並不需要加收服務費，直接現省160元就能享用高級牛排套餐，高CP值的吃法，也讓不少網友驚呼「下次要嘗試看看口感跟店內是否相同」！（編輯：張嘉哲）