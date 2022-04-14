早餐點半熟蛋多收5元？「加價理由」老饕氣暈：史上最瞎
台灣美食文化多元，除了晚上的夜市之外，早上的早餐店選擇也非常多變，不僅有中式、西式等類，許多店家也會依據客人需求製作餐點，但有網友卻分享，早上買了漢堡蛋，要求「蛋半熟」，沒想到老闆娘卻以「半熟還要顧太麻煩」為由，多收客人5元，貼文掀起熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文提到，早上買了「漢堡蛋、蛋要半熟」，商品標價為35元，不過餐點做好後，老闆娘卻收了40元並表示「我們漢堡蛋全熟35元、半熟40元，因為半熟還要顧太麻煩了，外面很多店家加蛋都要另外加錢，有些甚至加10元、15元，我們已經是有包含蛋的價格了」。
原PO聽完相當傻眼，直言「就算人家蛋是另外算也是明買明賣，大家心甘情願，且買你們製作好的食物本來就有包含你們的食材跟所有人力成本，這樣根本坐地起價，真的是史上遇到最瞎的事情，做生意因為要顧食材而加價，令我大開眼界，而且老闆說，外面很多早餐店都這樣收，他有做過市場調查，請問各位有遇過這種事嗎？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言「這個差價有點好笑」、「如果是先有講或者是有標示我覺得合理」、「全熟就不用顧嗎？說什麼鬼話」、「原來半熟比較貴啊」、「確定有市場調查？我第一次聽說」、「老闆做之前應該就要先說，而不是事後硬收」、「重點不是便不便宜，這是詐欺行為！早餐店坐地起價很誇張」、「半熟要特別顧，這理由真的瞎爆了」。（編輯：張志浩）